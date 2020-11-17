Мошенничество на выборах в США теперь называется «сбой системы»

Президент США Дональд Трамп подал десятки исков с требованием вернуть ему миллионы украденных голосов. В качестве оснований приводятся некорректная работа машин для подсчета голосов, а также предвзятые сотрудники избирательных участков, которые «ошибались» во время подсчета бюллетеней.

Отсутствие факта мошенничества

Несмотря на то, что Верховный суд округа Чатэм в Джорджии отклонил иск Трампа из-за отсутствия доказательств нарушений со стороны избирательной комиссии, последующие проверки выявили 2600 неподсчитанных бюллетеней.

Секретарь штата Джорджия Габриэль Стерлинг потребовал немедленной отставки исполнительного директора Роберта Брэди. Согласно заявлению Стерлинга, 1800 бюллетеней были в пользу Джо Байдена, поэтому на итоги выборов в округе и штате данный инцидент не повлиял.

Две других «ошибки» в Мичигане

Градус напряжения в битве демократов и республиканцев поднялся, когда результаты голосования в округе Антрим были признаны искаженными из-за канцелярской ошибки. Причиной для поднятия вопроса о достоверности результатов послужило то, что максимально консервативный Антрим всегда отдавал голоса в пользу республиканцев и победа демократа Байдена заставила пересчитать бюллетени.

После пересчета оказалось, что победу одержал именно Дональд Трамп, но лишь в одном из округов Мичигана. Общая картина демонстрирует победу Байдена с перевесом в 144 тысяч голосов.

Второй «технический сбой» отдал победу республиканцу в борьбе за место в Совете комиссаров округа Окленд. Первоначально Адам Кохендерфер проиграл гонку демократу Мелани Хартман из-за того, что открепительные бюллетени были зарегистрированы дважды. После исправления ошибки Кохендерфер победил с 1127 голосами.

Канцелярская ошибка привела к потере 100 тысяч голосов в Вирджинии

Вся Америка пристально следила за президентскими выборами на начальных этапах. В ночь на 4 ноября был замечен всплеск статистики и переброс 100 тысяч голосов из копилки Трампа его оппоненту.

По заявлению чиновников округа Фэрфакс, «ошибка» была исправлена в течение 10 минут, но особо внимательные наблюдатели заметили, что мигрирующая сотня тысяч голосов Трампа не вернулась в стан республиканца.

Тем не менее Байден одержал верх и в Вирджинии с колоссальным перевесом в 451 тысячу голосов. Еще до окончания подсчета Associated Press и другие СМИ объявили Джо Байдена новым президентом США.

Агентство по информационной безопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) «сторожит» выборы в США

«Вахтер» безопасных выборов в США, CISA, выпустило перечень слухов о мошенничестве на выборах, которые могут потенциально быть дезинформацией.

Общее число предоставленных опровергнутых слухов — 21, но некоторые опровержения не выдерживают критики.

Наиболее вирусным слухом на выборах в США является тот, в котором голоса людей, которые умерли десятилетия назад, учитываются в голосовании. В заявлении CISA четко говорится, что «сотрудники избирательных комиссий регулярно исключают умерших из списков избирателей на основе записей о смерти, которыми делятся государственные органы», но реальность говорит об обратном.

За пять минут мониторинга соцсетей можно найти видео, где волонтеры обнаруживают принятые бюллетени людей, которым по 110 и 120 лет. Поиск «мертвых душ» проводится через государственный сайт поиска информации об избирателях.

Более подробный анализ и поиск жульничества на выборах показал, что свыше 10 тысяч мертвых жителей Мичигана отдали свои голоса в пользу Джо Байдена.

Другим камнем преткновения стал слух о подсчете и неподсчете «бюллетеней, поданных лицами, не внесенными в списки зарегистрированных избирателей». Подавляющее большинство американцев было уверено, что так называемые условные избирательные бюллетени будут учитываться, только если президентская гонка будет близкой и при подсчете основной массы голосов лидер не будет выявлен.

Департамент национальной безопасности (DHS) и CISA объяснили, что это только слух и все бюллетени учитываются.

17 исков Трампа, в которых нет доказательств мошенничества, по мнению СМИ

К середине прошлой недели, штаб Дональда Трампа направил 17 судебных исков в окружные и федеральные суды тех штатов, в которых Байден одержал победу.

Претензией к избирательной комиссии в Аризоне было то, что ручной подсчет бюллетеней в Фениксе игнорировал тысячи голосов. Трамп требует не заверять результаты выборов до окончания повторной проверки всех голосов. Явных доказательств того, что тысячи бюллетеней были проигнорированы, штаб Трампа не предоставил, поэтому суд может отклонить требования, как это случилось в Джорджии.

Жалоба на Мичиган основывалась на словах свидетелей, которые видели двойной подсчет и политическую предвзятость. Очевидцы утверждают, что работники участков были в одежде с символикой Black Lives Matter, что свидетельствует о склонности к передаче голосов Байдену. Но и здесь доказательств не предоставлено, несколько исков были отклонены и лишь один имеет статус «на рассмотрении».

Департамент национальной безопасности (DHS) и Агентство безопасности выборов встали на сторону Невады. В своем иске штаб Трампа сообщил, что тысячи мертвых людей проголосовали, но DHS снова назвали это канцелярской ошибкой.

Один из самых важных штатов для избрания будущего президента США — Пенсильвания — встретилась с 15-ю исками, некоторые из которых были поданы еще в процессе досрочного голосования по почте.

Несмотря на преимущество Байдена в 50 тысяч голосов, Трамп хочет отсудить из них 10 тысяч, поскольку они были доставлены после 3 ноября. И снова претензия истца базируется на том, что сотни тысяч действительных бюллетеней были разбавлены недействительными. По данным Associated Press, доказательств этой теории предоставлено не было.

Висконсинские работники избирательных участков были обвинены в исправлении бюллетеней (в дописывании места проживания), что, по мнению штаба Трампа, является поводом усомниться в законности выборов. Процедура дозаполнения адресов голосующих прописана в регламенте работников избирательных участков.

Машины для голосования украли победу у Трампа

Самым масштабным нарушением целостности выборов 2020 года в США по праву считается программное обеспечение машин для голосования.

Согласно проведенному анализу статистики голосования, консервативные исследователи выявили, что миллионы голосов по всей Америке были «переключены» со счета Трампа в пользу Байдена. Еще больше голосов и вовсе было потеряно.

По информации аналитика, данные были взяты из источника, которым The New York Times, ABC News, CBS News, CNN и NBC News пользовались для освещения выборов.

Исходя из детализации, в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии, Вирджинии и Висконсине почти 273 тысяч голосов перепрыгнули от Трампа к Байдену и 1 762 135 голосов значатся потерянными.

Советник по кибербезопасности Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил об информаторах из разработчиков ПО «Доминион», которое использовалось почти во всех машинах для голосования в США. Согласно заявлению Джулиани, разоблачители подтвердили факт переноса голосов от одного кандидата к другому.