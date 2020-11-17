Вера Сотникова рассказала о незабываемых репетициях с Романом Виктюком

Москва, 17 ноября. Российская актриса Вера Сотникова, игравшая в двух спектаклях скончавшегося сегодня режиссера Романа Виктюка, рассказала ФАН, как проходили репетиции в его театре. Звонок корреспондента застал артистку в слезах.

«Знаете, это когда есть не просто любовь к режиссеру, а полноценное взаимопонимание — вот я с ним это испытывала», — призналась Сотникова.

Артистка отметила, что на репетициях всегда понимала режиссера с полуслова.

«Я только кричала: мол, Роман Григорьевич, если мы начинаем с таких амплитуд, то что же будет дальше? А он говорил: «Дальше — выше, дальше — больше», — вспоминает Сотникова. — Когда мы репетировали, я никогда этого не забуду, это было… свысока! И это мне так нравилось…».

Актриса, сыгравшая в спектаклях Виктюка «Сергей и Айседора» и «Непостижимая женщина, живущая в нас», назвала режиссера «театральным придумщиком».

«Умный человек, он был какой-то эзотерический, какой-то волшебный, такой театральный придумщик. С ним всегда было безумно интересно. Он был очень образованный человек, умеющий летать, умеющий слышать, — плача рассказала Сотникова. — Таких нет, не было и никогда больше не будет!»

Ранее художественный руководитель московского театра «Сатирикон», народный артист РФ Константин Райкин расплакался, узнав от корреспондента ФАН печальную весть о смерти Виктюка.

Роман Виктюк скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. Незадолго до смерти у режиссера подтвердился коронавирус, который дал осложнения. Его госпитализировали в московскую больницу, но состояние ухудшилось, и Виктюк скончался в реанимации. По предварительной информации, режиссера похоронят в семейном склепе во Львове. О времени и месте прощания станет известно позднее.