Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Махачкале

Махачкала, 17 ноября. Правоохранительные органы Дагестана применили слезоточивый газ для разгона людей, недовольных отключениями электроэнергии в махачкалинском поселке. Об этом сообщает республиканская газета «Черновик».

Ранее ФАН сообщал, что часть Махачкалы из-за проливных дождей и ветра уже больше двух суток остается без электричества.

По данным «Черновика», возмущенные отсутствием электричества в своих домах жители поселка Турали вышли на митинг. Всего на проспекте Насрутдинова в Махачкале, по информации издания, собрались около 150 человек. Они сетовали на то, что обещания городских властей возобновить подачу электроэнергии не исполняются.

Одна из жительниц поселка рассказала «Черновику», что в ответ на угрозы местного населения перекрыть автодорогу, сотрудники полиции применили слезоточивый газ.

«Когда мы попыталась двинуться в сторону дороги, сотрудники разбрызгали газ, от которого у всех нас стало жечь в глазах», – цитирует издание свою собеседницу.

Под соответствующей новостью на сайте газеты уже появляются комментарии местных жителей. Один из читателей с никнеймом «Мудрейший» даже сравнил действия полиции с правлением диктатора Аугусто Пиночета в Чили.

«Мучают людей постоянными отключениями электричества, а потом вдобавок травят слезоточивым газом. Вот это дела! Такое, наверное, даже Пиночет не вытворял с народом», – написал он.

На вопрос ФАН об инциденте со слезоточивым газом в МВД по Дагестану не дали оперативный комментарий.

В компании «Дагэнерго» заявили, что в поселке Турали энергетики за последние сутки уже второй раз устраняют повреждения на электросетях, которые не принадлежат энергокомпании.

«90% энергообъектов в поселке Турали принадлежат сторонним организациям и частным лицам. В зоне ответственности филиала «Дагэнерго» обесточения потребителей не зафиксировано», – пояснили в пресс-службе.

В компании заверили, что проведут осмотр и ремонт всех трансформаторов, даже тех, которые не относятся к «Россетям». Работы будут проводиться и в ночное время, заявили в компании.