Адвокаты Трампа заявили о наличии доказательств фальсификаций на выборах

Президент США Дональд Трамп уверен в своей победе на прошедших выборах главы Белого дома. Собранная им команда лучших в США юристов заявила о наличии доказательств фальсификации выборов в США. Подробнее — в материале ФАН.

Дональд Трамп собрал команду известных и заслуженных адвокатов для доказательства своей победы на президентских выборах и массовых фальсификаций и нарушений, которые изменили результаты голосования в пользу Джо Байдена. Лидер юридический команды Трампа — известный политик, человек 2001 года по версии журнала Time Рудольф Джулиани, который долгие годы проработал в адвокатуре.

После того как Джулиани стал союзником Трампа в 2015 году, он подвергается регулярным нападкам со стороны либеральной прессы, однако своего авторитета среди американских консерваторов бывший мэр Нью-Йорка не утратил. Среди адвокатов Трампа — известная юристка Сидни Пауэлл, которая доказала в суде невиновность генерала Майкла Флинна (первого советника Трампа по национальной безопасности), ставшего жертвой политических преследований со стороны чиновников — назначенцев Барака Обамы в Министерстве юстиции и ФБР.

Кроме того, интересы Трампа представляет Лин Вуд, успешно защищавший в суде Ричарда Джуэлла, героя-охранника, который предотвратил теракт во время Олимпиады в Атланте в 1996 году, однако был оклеветан прессой и спецслужбами. Американские либеральные СМИ никак не комментируют звездный состав юридической команды Трампа, а стараются ее не замечать или без всяких оснований представлять ее членов безумными конспирологами в шапочках из фольги.

Между тем юристы Трампа регулярно дают интервью неангажированным консервативным медиа и журналистам о ходе судебных дел и сборе улик по фальсификациям на президентских выборах. Еще на прошлой неделе Джулиани заявил телеведущему Лу Доббсу, что располагает сведениями о наличии достаточного числа незаконно полученных или заполненных бюллетеней, чтобы признать Дональда Трампа победителем в Пенсильвании и Мичигане. Выступая в эфире консервативного радио WABC, Джулиани сказал, что судебная стратегия команды Трампа строится на доказательстве намеренных фальсификаций голосования в США при помощи системы подсчета голосов Dominion Voting Systems.

«Система Dominion подсчитывала голоса в 29 штатах, хотя не должна была считать ни единого голоса, — подчеркнул Джулиани. — Это канадская компания, которая была основана двумя венесуэльцами. Компания имеет ужасную историю фальсификаций выборов в Аргентине и Венесуэле. Все это было изложено еще в 2008 году в Палате представителей. От услуг компании отказались в Техасе из-за ее вопиющей недееспособности».

Джулиани также дал интервью Fox News в воскресенье, где отметил, что скандал, связанный с системой Dominion, должен быть расследован как угроза национальной безопасности США. Джулиани подчеркнул, что доказательств масштабных фальсификаций против Трампа более чем достаточно, и в свое время все о них узнают. Сидни Пауэлл высказывалась еще более категорично, чем Джулиани. В эфире радиошоу Раша Лимбо Пауэлл заявила, что председатель Верховного суда США Джон Робертс должен быть отправлен в отставку через процедуру импичмента, если откажется рассматривать дело о фальсификации выборов против Трампа.

«Я очень оптимистично настроена, правда выйдет наружу, — заявила Пауэлл. — Конечно, сейчас все пытаются помешать этому, включая людей в нашем собственном правительстве. Но я не уйду, пока все не узнают правду».

В воскресном эфире телеведущей Марии Бартиромо Пауэлл заявила о причастности структур ЦРУ к фальсификациям, связанным с системой электронного подсчета голосов Dominion, и призвала к увольнению директора ЦРУ Джины Хаспел.

«Это массовая преступная фальсификация выборов! — Констатировала Пауэлл. — Это потрясет умы всех в этой стране!»

Адвокат Лин Вуд призвал сторонников и противников Трампа немного потерпеть, прежде чем самые вопиющие факты о нарушениях и фальсификациях на президентских выборах будут обнародованы. Вуд назвал происходящее сейчас в США конституционным кризисом и подчеркнул, что если все факты о фальсификациях не станут достоянием общественности, то гражданские права американцев будут потеряны навсегда.

Из-за систематического замалчивания либеральной прессой всех действий юридической команды Трампа и беспрецедентной цензуры в социальных сетях, их аудитория падает бешеными темпами. Facebook и Twitter затыкают рот всем, кто пытается распространить информацию о фальсификациях, и лишаются миллионов пользователей, которые сбегают на альтернативные консервативные площадки, где нет ограничений на свободу высказываний и либеральной политкорректности. Сразу после президентских выборов приложение Parler (консервативный аналог Twitter) стал настоящим хитом среди американцев и вышел на первое место по числу скачиваний на смартфоны и планшеты. Очевидно, что либеральные ограничения будут только нарастать, поэтому чрезмерно раздутые социальные сети США потеряют не только аудиторию и репутацию, но и деньги.

Главные американские СМИ ожидаемо не заметили, что вчера в ходе пересчета голосов в штате Джорджия обнаружились дополнительные 2600 бюллетеней, львиная доля из которых — за Трампа. Разрыв между Трампом и Байденом в штате немного сократился, но по-прежнему составляет 13 300 голосов в пользу Байдена. Однако сам факт обнаружения такого числа неучтенных бюллетеней уже должен был стать международной сенсацией, но этого не случилось по причине гробового молчания корпоративных американских медиа. Кроме того, в одном из округов штата Невада обнаружено крупное несоответствие регистрационного списка избирателей и числа проголосовавших, что также может повлиять на финальный подсчет голосов. Одновременно глава Республиканской партии в штате Аризона Келли Уорд заявила, что борьба за честный и справедливый исход выборов еще далека до завершения.