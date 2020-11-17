Зоозащитники и эксперты моды резко осудили Цыганову за призыв носить меха

Российская певица Вика Цыганова теперь занимается не только музыкальной карьерой — также она развивает свою линию одежды. Недавно артистка представила публике последнюю коллекцию в русском стиле, отличительной чертой которой было то, что дизайнер отказалась от привычных материалов для отделки — натуральных меха и кожи. Но получилось это случайно.

«Моя последняя коллекция сделана в условиях полного ограничения на мех и кожу — все должно было быть в европейских стандартах. Однако, отдавая дань требованиям рыночной конъюнктуры, я считаю правильным не ограничивать людей в праве носить одежду из натурального меха», — заявила дизайнер.

Кроме того, артистка подкрепила свои слова интересным примером. Певица считает, что отказываться от натуральных мехов в одежде не стоит из-за российского климата. Как утверждает Цыганова, здесь очень суровые зимы. Также она призвала не лишать охотников заработка.

«В Якутии и Восточной Сибири часть людей занимается промыслом меха и его переработкой, есть охотники, которые ничего другого делать не умеют. Я никого не убиваю — помогаю и деньги для собак перечисляю. Но есть наши ремесленные традиции, и они не должны умирать», — добавила певица.

На высказывание Вики Цыгановой отреагировали зоозащитники. Ее осудили за призыв носить меха. Так, директор центра защиты прав животных «Вита» Динара Агеева отметила, что на сегодняшний день люди все чаще предпочитают искусственные меха натуральным.

«Пора уже понять, что мир меняется, меняется отношение к ценности жизни любого чувствующего существа. Недопустимо убивать животных ради их меха, тем более при наличии современных, более практичных и экологичных материалов. В цивилизованном обществе, особенно среди молодежи, спрос на животные меха стремительно падает, поэтому нет нужды причинять кому-то боль. И странно думать, что живущие на Севере могут заниматься только охотой. Не стоит ограничивать этих людей, оставляя их в каменном веке. Они, как и другие граждане России, должны иметь право выбора более достойной профессии», — говорит эксперт.

Тенденцию отдавать предпочтение искусственному меху уже не первый год поддерживают именитые стилисты и модельеры. Так, эксперт моды Владислав Лисовец отметил, что натуральный мех не просто не стоит использовать для создания современного образа, от него нужно было отказаться давным-давно.

«Натуральные меха — пройденный этап, а вот искусственный мех — это интеллигентно, модно, красиво, тепло и доступно. Кроме того, для женщины облачиться в натуральные меха уже давно считается дурным тоном. И это выглядит довольно дико», — отметил стилист.

Несмотря на увлечение модой, Вика Цыганова продолжает заниматься творчеством. Она рассказала о съемках нового клипа с ее участием, который посвящен Дню матери.