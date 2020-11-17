Ливийский политик: план «Братьев-мусульман» продвинуть Башагу провалился

Тобрук, 17 ноября. Член Палаты представителей Джабриль Вахида заявил, что по итогам первого раунда переговоров в Тунисе ливийскому парламенту удалось помешать ПНС и «Братьям-мусульманам» (запрещена в РФ) протолкнуть кандидатуру «министра» внутренних дел ПНС Фатхи Башагу на пост нового главы правительства.

Его слова транслирует телеканал Libya.

Как заявил Вахида, финансируемые террористами, Турцией и западными странами СМИ пытались продвинуть кандидатуру руководителя «МВД» Правительства национального согласия на пост премьер-министра. Причем местные издания описывали его как «спасителя».

Члены «Братьев-мусульман» также хотели через средства массовой информации реализовать план «обмена»: Агилу Салеха предлагалось назначить на должность главы Президентского совета, а Фатхи Башагу – премьер-министра.

Парламентарий добавил, что по итогам первого раунда переговоров блоку Палаты представителей удалось затормозить данную инициативу триполитанских «властей» и исполняющей обязанности спецпредставителя МООНПЛ Стефани Уильямс.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийцы не признают итоги переговоров в Тунисе, если в новый Президентский совет войдут представители действующего состава Правительства национального согласия (ПНС).