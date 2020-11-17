Никита Высоцкий прокомментировал известие о смерти Виктюка

Москва, 17 ноября. Режиссер, актер, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий признался ФАН, что опечален известием о смерти театрального режиссера Романа Виктюка.

«Конечно, очень грустно и печально, что он ушел от нас, — вздохнул Высоцкий. — Я когда-то работал у этого режиссера, но есть люди, которые могут подробнее рассказать об этом человеке».

Ранее о своей последней встрече с Романом Виктюком рассказала актриса Валентина Талызина, которая совсем недавно посещала премьеру спектакля «Мелкий бес» в театре режиссера. Народная артистка РСФСР, которая была знакома с Виктюком около 65 лет, вспомнила, что режиссер в тот вечер чувствовал себя нормально.

А вот российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев был ошарашен новостью о смерти театрального режиссера. О том, что Роман Виктюк скончался в этот вторник, Збруев узнал от корреспондента Федерального агентства новостей.

О смерти театрального режиссера на 85-м году жизни сообщили в его театре, который Виктюк основал 29 лет назад. Известность к деятелю сцены пришла тремя годами ранее. Тогда в театре «Сатирикон» он поставил скандально известную постановку «Служанки».

О госпитализации Виктюка стало известно еще в конце октября. Тогда он сдал тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое. Последние дни своей жизни он провел в больнице.