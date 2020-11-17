Водитель перепутал педали и устроил крупное ДТП с пострадавшими

Калининград, 17 ноября. Источник в правоохранительных органах сообщил, что пожилой водитель автомобиля, который врезался в толпу, перепутал педали.

При наезде внедорожника на людей в Холмогоровке под Калининградом пострадали шесть человек. Врачи госпитализировали их со множественными переломами. Водитель автомобиля не получил серьезных травм. Причиной наезда на толпу пешеходов стала невнимательность мужчины – он перепутал педали. Это подтвердил ФАН источник в правоохранительных органах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о крупном ДТП под Калининградом. Водитель на джипе протаранил пешеходов.