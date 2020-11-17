Режиссер Лопушанский вспомнил, как снимал в кино актера Виктюка

Москва, 17 ноября. Известный советский и российский кинорежиссер и сценарист Константин Лопушанский признался ФАН, что Роман Виктюк был уникальным мастером и удивительным человеком.

Народный артист РФ в эксклюзивном интервью вспомнил то, как он снимал выдающегося театрального деятеля, скончавшегося во вторник на 85-м году жизни, в своей картине.

«Это очень грустно, — сказал Лопушанский. — У меня самые светлые воспоминания о нем. Я должен сказать, что это выдающийся мастер театра и удивительный человек по эрудиции, по пониманию сущности режиссуры, по пониманию профессии. Он добился очень многого: уникальный театр, уникальные спектакли».

По словам собеседника Федерального агентства новостей, все, что делал Виктюк, достойно глубокого уважения. Причем он был первым, кто взаимодействовал с ним в тандеме «режиссер — актер».

«У меня был с ним творческий союз в фильме «Конец века» в 2000 году, — напомнил Лопушанский. — Он снялся там в роли профессора Хенрика Станковского, руководителя клиники. Работать с ним было очень интересно. И вся группа была им увлечена. Роман Григорьевич говорил тогда на русском, польском и немножко немецком языках. Это вот все его уникальные возможности!»

Примечательно, что Виктюк, уже тогда, будучи знаменитым режиссером, во всем подчинялся Лопушанскому, вспоминает собеседник ФАН.

«Он — высокопрофессиональный человек, он понимал, что если идет ко мне сниматься, то существует как актер, и просто даже намекнуть ни на что не может со своей стороны, — отметил собеседник ФАН. — И он свято соблюдал [субординацию]. За это я был ему глубоко благодарен. Все решал я, а как иначе? Он все понимал и нормально воспринимал».

Более того, члены съемочной группы во главе с режиссером часто шутили о том, что Виктюк — это новичок в актерском деле, а ведь ему было уже 64 года, сказал Лопушанский.

«Это же была его первая съемка в широком кино, — пояснил он. — Поэтому все у нас говорили так: «На площадку пришел актер-дебютант Виктюк». Это была наша любимая шутка... Светлая ему память! Светлая память Роману Григорьевичу!»

В конце октября, за сутки до своего 84-го дня рождения, Роман Виктюк был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. 17 ноября он ушел из жизни в столичной больнице имени братьев Бахрушиных.