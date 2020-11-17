Знахарь Киркорова и Сердючки сделал роковое предсказание перед смертью

Киев, 17 ноября. Кризис, возникший на Украине из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, продлится еще долго. Об этом заявил известный украинский целитель Виктор Громов незадолго до своей смерти. В последнем интервью он прокомментировал активное распространение вируса COVID-19 по стране, а также сделал роковое предсказание о будущем Украины.

Житель Запорожья Виктор Громов, известный как целитель, к которому обращались за помощью украинские и российские звезды, перед своей смертью обратил внимание на сложную ситуацию, возникшую на Украине из-за развития пандемии коронавирусной инфекции. Он обратился к жителям страны, призвав их серьезнее относиться к новому заболеванию и заботиться о своем здоровье.

Знахарь таких звезд эстрады, как Филипп Киркоров и Верка Сердючка, сделал роковое предсказание перед смертью. Он заявил, что коронакризис, возникший на Украине, не закончится еще долго.

«Около двух лет. Это много, конечно, но, наверное, именно столько и нужно времени, чтобы мы, наконец, разобрались, что только от нас самих и ни от кого больше зависят наше настоящее и будущее», — заявил целитель.

По словам Громова, жители Украины на фоне пандемии разочаровались во власти и уже не верят заявлениям политиков и официальных представителей Киева. Коронавирус показал украинцам, что страна находится в глубоком экономическом и политическом кризисе, которые сложно будет решить без нового достойного лидера.

Ранее украинский ученый Анатолий Пешко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что Киев должен закупить российскую вакцину от COVID-19. Он заметил, что Киев незамедлительно должен начать организацию массовой вакцинации жителей страны.