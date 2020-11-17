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Экономика

Рынок нефти замер перед встречей ОПЕК

Аналитики дали прогноз цены на нефть до конца недели

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз цен на нефть по итогам торгов на мировых биржах 17 ноября. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

В понедельник, 16 ноября, цена на нефть выросла до 44,6 доллара за баррель. Этому способствовали новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса компании Moderna.

Однако рост был не столь бурный по сравнению с прошлой неделей на фоне новостей о вакцине от Pfizer. После всплеска до 44,6 доллара за баррель цены быстро стали корректироваться. По данным на 17 ноября, нефть торгуется в районе 44 долларов.

Как отмечают аналитики, значительную поддержку рынку оказывают заседания мониторингового комитета ОПЕК+. По предварительным данным, мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует продлить действующие ограничения на добычу на три-шесть месяцев 2021 года. Тем не менее окончательное решение будет принято на полноформатной встрече ОПЕК 30 ноября — 1 декабря.

«Вполне ожидаемая рекомендация, так как все новые и новые ограничения в Европе и частично в США ставят под вопрос быстрое восстановление спроса на нефть», — заключили эксперты.

Аналитики спрогнозировали, что ближайшие два-три дня нефть будет торговаться в диапазоне 42,5–44,5 доллара, рынок будет ждать экономических новостей для определения дальнейшего направления движения.  

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