Рынок нефти замер перед встречей ОПЕК

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз цен на нефть по итогам торгов на мировых биржах 17 ноября. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

В понедельник, 16 ноября, цена на нефть выросла до 44,6 доллара за баррель. Этому способствовали новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса компании Moderna.

Однако рост был не столь бурный по сравнению с прошлой неделей на фоне новостей о вакцине от Pfizer. После всплеска до 44,6 доллара за баррель цены быстро стали корректироваться. По данным на 17 ноября, нефть торгуется в районе 44 долларов.

Как отмечают аналитики, значительную поддержку рынку оказывают заседания мониторингового комитета ОПЕК+. По предварительным данным, мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует продлить действующие ограничения на добычу на три-шесть месяцев 2021 года. Тем не менее окончательное решение будет принято на полноформатной встрече ОПЕК 30 ноября — 1 декабря.

«Вполне ожидаемая рекомендация, так как все новые и новые ограничения в Европе и частично в США ставят под вопрос быстрое восстановление спроса на нефть», — заключили эксперты.

Аналитики спрогнозировали, что ближайшие два-три дня нефть будет торговаться в диапазоне 42,5–44,5 доллара, рынок будет ждать экономических новостей для определения дальнейшего направления движения.