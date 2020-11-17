Томск готов стать IT-столицей России

Томск, 17 ноября. Жители Томска могут принять участие во всероссийском онлайн голосовании «Лучший IT-регион России». Голосование проходит в рамках премии Рунета, где Томская область представлена в номинации «Регионы». Жители России могут проголосовать за тот город, который, по их мнению, соответствует следующим критериям: город имеет развитую IT-инфраструктуру, хорошую базу подготовки IT-специалистов, сильные и перспективные проекты и стартапы, поддерживает IT-бизнес. Проголосовать за город, который достоин звания IT-столицы России, можно онлайн (при голосовании можно выбрать один город, а не три как заявлено).

Федеральное агентство новостей решило оценить город Томск по заявленным критериям.

С точки зрения информационной инфраструктуры, город Томск показывает хорошие темпы развития. Для создания безопасной среды в городе активно устанавливают видеокамеры и камеры фиксации нарушений ПДД. Также развиваются электронные сервисы, благодаря которым можно записаться на прием в поликлинику, обратиться в администрацию и органы администрации города Томска для решения различных вопросов, просто загрузив свое обращение в виртуальную приемную.

Про томские университеты, которые готовят IT-элиту, знают уже далеко за пределами России. Самым прорывным в области IT-технологий по результатам многих рейтингов считается Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Томский политехнический университет сотрудничает с такими гигантами IT-технологий, как Mail.ru Group, Samsung и Huawei.

«С 2018 года на базе ТПУ открыта авторизованная инфокоммуникационная академия Huawei. Это позволяет преподавателям ТПУ проходить подготовку в компании, а студентам – получать доступ к уникальным образовательным технологиям и материалам, подготовленными специалистами Huawei. Эти материалы используются в учебном процессе в двух образовательных направлениях: «Информатика и вычислительная техника» и «Информационные системы и технологии», – об этом рассказал Федеральному агентству новостей заместитель директора по развитию Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Антон Демин.

Также Антон Демин подчеркнул, что студенты, обучающиеся по материалам академии и успешно сдающие итоговый экзамен, получают международный сертификат. Он подтверждает знания студентов в области сетевых технологий и их навыки поддержки компьютерных сетей предприятия. Ежегодно сертификационный экзамен от компании Huawei сдают несколько десятков студентов ТПУ.

При поддержке губернатора Томской области Сергея Жвачкина в Томске практически каждый месяц проходят различные акселерационные программы, направленные на развитие стартапов ранних стадий, которые впоследствии становятся IT-инструментами для развития региона. Так в конце октября завершился отбор на обучение в акселераторе «TomskHUB», организованный областным департаментом по развитию инновационной и предпринимательской деятельности и компанией «Rubius».

«Буквально несколько лет назад объем выручки томских IT-компаний оценивался в 2 млрд рублей, а по итогам 2019 года она достигла 8 млрд. рублей», – рассказал в рамках конференции «Город IT» заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

В этом году совместно с «Cognitive Technologies» в Томске запущено производство систем управления для беспилотных комбайнов. В 2021 году стоит задача выпустить до 10 тысяч единиц инновационных систем управления.

Этот год в России стал началом этапа цифровой трансформации, благодаря которой регионы России смогут построить единую цифровую инфраструктуру. Уже понятно сейчас, что Томск будет играть ведущую роль в развитии «цифры».