Певцов назвал Виктюка «ядерным реактором энергии и таланта»

Москва, 17 ноября. Актер Дмитрий Певцов заявил, что скончавшийся театральный режиссер Роман Виктюк был «хулиганом», выплеснувшим свой внутренний мир на сцену.

Народного артиста России и Украины Певцов назвал «ядерным реактором энергии, юмора и таланта», а также «гениальным психом», влюбленным в театр.

Актер поблагодарил Виктюка, который в конце 1980-х годов на репетициях «Федры» в Московском театре на Таганке поверил в его талант. По словам Певцова, он был далеко не единственным, чье актерское имя открыл режиссер.

«Есть страна живых, есть страна мертвых, мост между ними — любовь!» Сколько раз с 1986 года слышал я эту фразу от вас», — написал он в Instagram.

Виктюк скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. Незадолго до смерти у режиссера подтвердился коронавирус, который дал осложнения. Его госпитализировали в московскую больницу, состояние ухудшилось, Виктюк скончался в реанимации. Источник Федерального агентства новостей сообщил о случившемся у него инсульте.

Виктюка, по предварительной информации, похоронят в семейном склепе во Львове. О времени и месте прощания станет известно позднее.