Мэр Махачкалы Дадаев подал в отставку

Махачкала, 17 ноября. Глава Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку. Соответствующее заявление он написал еще в минувшее воскресенье, сообщает источник ФАН, близкий к администрации дагестанской столицы.

«Позавчера Салман Дадаев написал заявление об отставке. В ближайшие дни официально объявят об уходе мэра Махачкалы», – сказал собеседник агентства.

В городской администрации ФАН заверили, что столичный глава продолжает исполнять свои обязанности.

«Глава города продолжает работать в штатном режиме», – заявили в пресс-службе.

Ранее ФАН сообщал, что часть Махачкалы из-за проливных дождей и ветра уже больше двух суток остается без электричества. Подобная ситуация возникает регулярно при ухудшении погодных условий.

Тем не менее, как отметил источник агентства, отставка Дадаева не связана напрямую с конкретным чрезвычайным происшествием.

«Недавно в регионе сменился глава, который, естественно, формирует свою команду. Салман Дадаев стал мэром при Владимире Васильеве (предыдущий глава Дагестана – Прим. ФАН). Возможно, это также сыграло свою роль», – объяснил собеседник агентства.

В начале октября президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева и назначил временно исполняющим обязанности главы республики сенатора Сергея Меликова.

Салман Дадаев был избран мэром Махачкалы в начале 2019 года. До этого он возглавлял управу Басманного района Москвы.