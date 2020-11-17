Константин Райкин расплакался от известия о смерти режиссера Виктюка

Москва, 17 ноября. Художественный руководитель московского театра «Сатирикон», народный артист РФ Константин Райкин расплакался, узнав от корреспондента ФАН печальную весть о смерти театрального режиссера, народного артиста России Романа Виктюка.

«Я не знал. Господи! Я же не реактивный комментатор, я должен еще это пережить. А то, понимаете, говорят, и — сразу комментировать. Ох ты, Господи боже мой. Извините. Извините, пожалуйста…» — не смог сдержать слез актер театра и кино.

Знакомство Константина Райкина и Романа Виктюка произошло в 1988 году, когда режиссер поставил на сцене «Сатирикона», худруком которого стал Райкин-младший, спектакль «Служанки» по одноименной пьесе французского драматурга Жана Жене.

Театральный режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. Причина смерти режиссера пока не уточняется. В конце октября сообщалось, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц.

Виктюк поставил около 250 спектаклей в России и за ее пределами. Среди самых известных его работ, помимо «Служанки», — «М. Баттерфляй», которым в 1991 году открылся Театр Романа Виктюка.