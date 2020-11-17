Москва, 17 ноября. Источник Федерального агентства новостей сообщил об инсульте режиссера Романа Виктюка.

Незадолго до смерти у Виктюка подтвердился коронавирус, который дал осложнения. В октябре режиссера госпитализировали в одну из московских больниц. После того как его состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию, где скончался. О смерти сценариста сообщили в пресс-службе московского Театра, художественным руководителем которого он являлся. Источник Федерального агентства новостей сообщил, что у Виктюка был инсульт.

Народный артист России ушел из жизни на 85-м году жизни. Журналисты выяснили, что Виктюка похоронят в семейном склепе во Львове. О времени и месте прощания с мастером пресс-служба его театра сообщит позднее.

Родственники режиссера уже приехали в Москву. Виктюка похоронят в фамильном склепе во Львове.