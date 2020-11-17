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Стали известны претенденты на многомиллионное наследство режиссера Виктюка

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Стали известны претенденты на многомиллионное наследство режиссера Виктюка

Москва, 17 ноября. Режиссер театра Роман Виктюк, умерший 17 ноября, оставил солидное наследство.

Известно, что покойный худрук театра владел квартирой в Москве, расположенной на улице Тверской в доме номер 4. Несмотря на то, что ее площадь всего 66 кв.м., кадастровая стоимость оценивается в 25 миллионов рублей. Соответственно, рыночная цена этой недвижимости может быть даже в полтора раза выше, сообщает источник ФАН.

У Виктюка остались внучатые племянник и племянница, а также их мать. По некоторым данным, они являются единственными наследниками недвижимости режиссера. Виктюк их очень любил. Они несколько раз приезжали к нему в столицу, иногда он навещал их во Львове. Известно, что родственники взяли его фамилию.

Напомним, что о смерти деятеля культуры на 85-м году жизни сообщили в театре, который он основал. В конце октября худрук был госпитализирован с коронавирусом, который протекал в тяжелой форме. Инфекционное заболевание спровоцировало у Виктюка инсульт.

Советский и российский актер Александр Збруев был настолько шокирован, узнав про смерть режиссера, что даже не смог ничего прокомментировать. Он констатировал, что сможет сказать что-то по этому "кошмарному известию" только вечером.

 

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