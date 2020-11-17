Цыганова рассказала, как Конюхов вдохновил ее на создание коллекции одежды

Санкт-Петербург, 17 ноября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» певица, композитор, модельер, поэт, дизайнер Виктория Цыганова и ее супруг, продюсер Вадим Цыганов рассказали об уникальности творчества Федора Конюхова.

«Я очень люблю творчество Федора Конюхова и считаю его уникальным и великим русским художником нового времени. Город Санкт-Петербург это доказал, так как выставка его картин в Русском музее побила все рекорды посещаемости», — заявила Вика Цыганова.

Вадим Цыганов рассказал подробнее о выставке картин Конюхова.

«Четыре раза продлевали выставку. Даже у Серова не было такой посещаемости. Это действительно победа. Значит, народ признал и оценил творчество Федора Конюхова», — отметил продюсер.

По словам Вики Цыгановой, при создании коллекции по мотивам творчества Федора Конюхова ей захотелось подхватить волну его признания и посредством своей одежды пропагандировать картины художника.

«Он меня действительно вдохновил, потому что, на мой взгляд, — это уникальный человек. Если увидеть картину Федора Конюхова, то забыть ее будет невозможно. Например, картина «Красная чайка» — одна из самых главных его картин. Я лично ее очень люблю», — отметила певица.

В рамках пресс-конференции Вика Цыганова представила платок из коллекции с картиной Конюхова «Красная чайка». Вадим Цыганов рассказал об удивительной истории создания данной картины.

«Была ситуация в одном из кругосветных путешествий Конюхова. Уникальность всего заключается в том, что Федор реально умирал. У него не было сил грести. Он лег, закрыл глаза с мыслями о смерти. Когда он решил посмотреть вверх в последний раз, то увидел, что над ним кружит красная чайка. Это был признак того, что земля совсем рядом. После этого, Федор поднялся из последних сил и начал грести. Это уникальная картина. Она настолько мощная, настолько пробивает тебя, когда видишь ее. Потому что история не придумана», — подчеркнул продюсер.

По словам Вики Цыгановой, «Красная чайка» — это символ нашего времени, потому что мы всегда должны поднимать глаза на небо и никогда не должны терять связь с небом, «оттуда приходят мысли, наше спасение, укрепляется наша вера».

Эксклюзивное интервью Вики Цыгановой читайте на сайте ФАН.

