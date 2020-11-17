Байден заявил, что несогласие Трампа передать власть убивает людей

Джо Байден вновь удивил мировую общественность абсурдным заявлением. Избранный президент США заявил, что Дональд Трамп, отказываясь признать свое поражение на выборах, посылает американцев на верную смерть — якобы чем дольше Трамп будет исполнять обязанности президента, тем больше людей умрет. Как это связано между собой, непонятно. Неужели Байден действительно считает, что при нем ситуация с COVID-19 кардинальным образом изменится, а люди перестанут умирать?

Демократ называет Трампа безответственным лишь потому, что действующий лидер категорически не согласен с итогами голосования, что и понятно: многочисленные нарушения и фальсификации лишили республиканца возможности переизбраться. По мнению Байдена, отказ Трампа признать исход выборов усугубляет пандемию.

Байден пожаловался, что если он и его команда будут ждать окончательного оглашения результатов до 20 января — дня инаугурации, то Соединенные Штаты потеряют полтора месяца на борьбу с пандемией, так как работа над программой затянется.

«Если мы не будем координировать свои действия, может погибнуть больше людей. Важно, чтобы сейчас была координация», — сказал Байден об уходящей и приходящей администрации.

В своих выступлениях Джо Байден называет ситуацию с коронавирусом критической, но при этом, судя по его высказываниям, он до сих пор уверен, что победить коронавирус можно без вакцины. Демократ раскритиковал Трампа и его администрацию, а также многих других республиканцев за то, что те не всегда надевают маски, а это «может привести к третьей волне коронавируса». Интересно, о какой третьей волне идет речь, если сейчас ежедневный прирост зараженных в США составляет более 150 тысяч в сутки?

«Соединенные Штаты Америки вступают в очень темную зиму. Все станет намного сложнее. С коронавирусом нужно бороться, не жалея сил. Я знаю, что мы можем победить его», — отметил Байден.

В своих речах демократ любит часто ссылаться на слова якобы известных, но неназванных экспертов, заявлявших, что «если бы все американцы носили маски, то к 21 января было бы спасено сто тысяч жизней».

Байден не хочет ждать до 20 января — до президентской инаугурации, так как в этом случае «США отстанет в борьбе с пандемией на полтора месяца из-за не вовремя начатой работой над программой по предотвращению распространения коронавируса.

Несмотря на все высказывания, Управление служб общего назначения США еще не признало Джо Байдена и его напарницу Камалу Харрис победителями ноябрьских президентских выборов. Тем более официальные лица Джорджии заявили, что они нашли почти 2600 бюллетеней избирателей, проголосовавших за Трампа, которые не были подсчитаны в округе. Пересчет голосов в Джорджии продолжается из-за разницы в 0,3%, разделяющей соперников.

Ранее Главный медицинский корреспондент CNN и по совместительству нейрохирург Санджай Гупта отмечал, что за 20 лет работы он видел различные катастрофы и сталкивался с крупными разрушениями, происходившими по всему миру, но не думал, что ужас такого масштаба когда-нибудь обрушится на его родную страну. Журналист честно признался, что США сейчас переживают душераздирающие времена.