Поэт Цыганов осудил «Яндекс» за дискриминацию Захарченко и Стрелкова

Санкт-Петербург, 17 ноября. Художник, дизайнер Вадим Цыганов возмущен тем, что популярные поисковые системы, в том числе «Яндекс», намеренно убирают из выдачи информацию о русских героях, которые прилагают усилия для возрождения русского мира и жертвуют ради этого собственной жизнью.

«Посмотрите, как «Яндекс» работает. Если у нас есть национальные герои, которые воевали и которые есть сейчас, они их вычеркивают и приписывают к террористам. Я могу назвать их — это [Александр] Захарченко, [Игорь] Стрелков и многие другие, кто стоит за русский мир. Поисковая система [новости о них] сразу будет блокировать, — заявил Вадим Цыганов в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По мнению поэта, поисковые системы являются орудием информационной войны и пропаганды недружественных России сил.

«Наши друзья, с кем мы работаем и кому помогаем, — мы это давно знаем. Поэтому это не наша матрица, и она будет блокировать все. Мы начинаем углубляться в дебри, говорить о плане Даллеса (доктрина Даллеса — план действий США против СССР, составленный во время холодной войны, по скрытому моральному разложению советского населения. — Прим. ФАН)… Да не надо никуда углубляться — оно и без этого все ясно. Мы недогосударство, поэтому нам навязывают и с нами работают именно так. Санкции и прочее — это все одно и то же. Их задача — воспитать послушное быдло, чтобы оно обслуживало трубу», — отметил Цыганов.

Во вторник на сайте ФАН вышло эксклюзивное интервью с певицей Викой Цыгановой.