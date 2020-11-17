Валентина Талызина рассказала о последней встрече с Виктюком

Москва, 17 ноября. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала ФАН, что совсем недавно ходила в театр скончавшегося сегодня Романа Виктюка на премьеру спектакля.

«Я ходила к нему недавно на премьеру спектакля «Мелкий бес», это было осенью. Он нормально себя чувствовал», — вспомнила артистка.

Талызина добавила, что Виктюк был «рыцарем русского театра», несмотря на украинские корни.

«Мы потеряли очень талантливого, идейного человека, рыцаря русского театра. Хотя сам он был с Украины, он всегда исповедовал русский психологический театр, — сказала Талызина. — Умер великий режиссер. Он театр знал, как никто. Театр был его страстью, его религией. Он умел и делал произведения, делал артистов, делал чудеса».

Артистка призналась, что очень огорчена известием о смерти театрального деятеля. Она знала Виктюка более полувека.

«Я его ученица. Я знаю его примерно 65 лет, — сказала Талызина. — К сожалению, современным художникам очень долго надо расти до него».

Советский и российский режиссер Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет в Москве. Его сердце остановилось во вторник, 17 ноября. Печальной вестью поделилась дирекция столичного театра, где Виктюк выступал в качестве художественного руководителя.