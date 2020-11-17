Топ-10 звезд, отказавшихся от натурального меха

Певица и модельер Виктория Цыганова сделала свою последнюю коллекцию в русском стиле, но обошлась без традиционных его атрибутов — меха и кожи. При этом дизайнер уверена, что нельзя запрещать мех в одежде нельзя. Вопрос этичности использования натурального меха разделил индустрию моды на два лагеря — одни выступают решительно против убийства животных ради красивых шубок, другие же — предпочитают использовать натуральные материалы для производства одежды. ФАН публикует топ-10 звезд, которые выступают против жестокого обращения с животными ради меха.

Памела Андерсон

Актриса и модель Памела Андерсон одна из самых ярых защитников животных среди знаменитостей. Она активно пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных, за что в 2016 году получила почетное звание Человека года от организации защиты животных РЕТА.

Андерсон приняла участие в акции «Я лучше пойду голым, чем надену мех». Также актриса приняла участие в съемке для РЕТА, где части ее тела подписали так, как это делают с животными.

«Все животные имеют одинаковые части. Имей сердце – стань вегетарианцем», — говорилось в рекламе.

Однако позже PETA отказалась от изображения обнаженных моделей ради привлечения внимания к проблеме убийства животных.

Пол и Стелла Маккартни

Английский модельер, дочь участника группы The Beatles сэра Пола Маккартни Стелла в своих коллекциях отказалась от использования натурального меха и кожи. На некоторые вещи Маккартни наносит надписи в поддержку зоозащитников – разработанная ею для Adidas коллекция имеет надпись «подходит для спортивных вегетарианцев». При этом Стелла не отказывается от использования шерсти, шелка и других материалов животного происхождения в одежде.

Взгляды дочери разделяет и ее знаменитый отец — Пол Маккартни. Он сотрудничает с PETA и выступает против дизайнеров, которые используют натуральных мех.

Pink

Одна из ярых противников натурального меха и кожи – певица Pink. Знаменитость не только является активистом PETA и вегетарианкой, но также и резко осуждает других звезд за неэтичное отношение к животным. Pink направила письмо Принцу Уильяму, раскритиковав его за охоту на лис. Еще одно письмо от Pink получила королева Елизавета II. Певица возмутилась тем, что в медвежьих киверах Гвардейской Пехоты и Почетной артиллерийской роты используется настоящий мех.

В 2006 году Pink призналась, что испытывает отвращение к Beyonce из-за того, что она носит мех.

Кристина Агилера

Певица Кристина Агилера давно отказалась от натуральных шуб и кожаных изделий. Более того, звезда направила письмо правительству Южной Кореи, потребовав этичного обращения с животными и запрета на убийство собак.

Дизайнер Roberto Cavalli создавал коллекцию одежды специально для гастрольного тура певицы. Несмотря на запрет использовать натуральный мех, дизайнер сделал исключение и включил его в костюмы. Узнав об этом, Агилера потребовала переделать ее костюмы для выступления.

Пенелопа Крус

Актриса Пенелопа Крус также выступает против использования натурального меха. Звезда снялась в рекламе PETA против убийства животных. Как отмечают в организации PETA, Пенелопа — образец гламура без использования меха и кожи.

Натали Портман

Актриса Натали Портман отказалась от мяса и стала вегетарианкой в восемь лет – она увидела демонстрацию хирургического лазера на цыпленке во время медицинской конференции. Уже в зрелом возрасте знаменитость отказалась и от всех остальных продуктов животного происхождения и стала строгим веганом.

Кроме того, Портман выступает резко против использования натурального меха и кожи в одежде. В 2008 году она создала коллекцию «веганской» обуви из искусственных материалов для марки Te Casan. В 2007 году актриса отправилась в Руанду для съемок документального фильма под названием «Гориллы на грани».

Хоакин Феникс

Хоакин Феникс придерживается принципа этичного обращения с животными не только в жизни, но и в своих фильмах. На съемках фильма «Гладиатор» Феникс выбрал костюм из искусственных материалов. Феникс состоит в организации PETA, в 2019 году организация назвала актера человеком года.

Алисия Сильверстоун

Алисия Сильверстоун стала вегетарианкой в 1998 году, она решилась на кардинальные перемены в жизни после посещения собрания по защите животных.

«Я поняла, что проблема была во мне. Я любила животных и при этом ела их», — рассказала Сильверстоун.

В 2004 году PETA признала Сильверстоун «самой сексуальной женщиной-вегетарианкой». В 2007 году знаменитость снялась обнаженной для рекламы PETA. Более того, Сильверстоун отказалась не только от использования меха животных, но и от шерстяных вещей.

Ева Мендес

Ева Мендес остается секс-символом миллионов несмотря на отказ от натурального меха. Звезда является активисткой PETA и снялась обнаженной для акции «Я лучше пойду голым, чем надену мех» вместе с другими знаменитостями. У Мендес есть линия постельного белья и посуды, а в 2013 году она запустила свою линию одежды.

Джиллиан Андерсон

Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон также снялась обнаженной для акции «Я лучше пойду голым, чем надену мех». Она объяснила это тем, что откровенные фото помогут привлечь к проблеме внимание внимание широкой общественности.

«Как правило, люди отворачиваются от рекламы против меха, показывающей измученных животных. А обнаженная рекламная кампания PETA, напротив, всегда привлекает внимание. Я горжусь, что участвую в ней», — заявила актриса.

Еще одной яркой работой Андерсон стал рекламный ролик для PETA, снятый создателем сериала «Ганнибал» Брайаном Фуллером. Актриса сидит перед блюдом с мясом, однако, когда камера спускается ниже, то в кадр попадает кость.

Виктория Цыганова заявил в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», что не считает правильным ограничивать людей в праве носить одежду из натурального меха. Комментируя европейскую ориентацию на отказ от меха животных, Цыганова отметила, что европейцы живут в более комфортных погодных и социальных условиях и отказ от меховой одежды для них не так ощутим, как россиянам.