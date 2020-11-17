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Топ-10 звезд, отказавшихся от натурального меха

Топ-10 звезд, отказавшихся от натурального меха

Певица и модельер Виктория Цыганова сделала свою последнюю коллекцию в русском стиле, но обошлась без традиционных его атрибутов — меха и кожи. При этом дизайнер уверена, что нельзя запрещать мех в одежде нельзя. Вопрос этичности использования натурального меха разделил индустрию моды на два лагеря — одни выступают решительно против убийства животных ради красивых шубок, другие же — предпочитают использовать натуральные материалы для производства одежды. ФАН публикует топ-10 звезд, которые выступают против жестокого обращения с животными ради меха.

Памела Андерсон

Топ-10 звезд, отказавшихся от натурального меха

Актриса и модель Памела Андерсон одна из самых ярых защитников животных среди знаменитостей. Она активно пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных, за что в 2016 году получила почетное звание Человека года от организации защиты животных РЕТА.

Андерсон приняла участие в акции «Я лучше пойду голым, чем надену мех». Также актриса приняла участие в съемке для РЕТА, где части ее тела подписали так, как это делают с животными.

«Все животные имеют одинаковые части. Имей сердце – стань вегетарианцем», — говорилось в рекламе.

Однако позже PETA отказалась от изображения обнаженных моделей ради привлечения внимания к проблеме убийства животных.

Пол и Стелла Маккартни

Топ-10 звезд, отказавшихся от натурального меха

Английский модельер, дочь участника группы The Beatles сэра Пола Маккартни Стелла в своих коллекциях отказалась от использования натурального меха и кожи. На некоторые вещи Маккартни наносит надписи в поддержку зоозащитников – разработанная ею для Adidas коллекция имеет надпись «подходит для спортивных вегетарианцев». При этом Стелла не отказывается от использования шерсти, шелка и других материалов животного происхождения в одежде.

Взгляды дочери разделяет и ее знаменитый отец — Пол Маккартни. Он сотрудничает с PETA и выступает против дизайнеров, которые используют натуральных мех.

Pink

Топ-10 звезд, отказавшихся от натурального меха

Одна из ярых противников натурального меха и кожи – певица Pink. Знаменитость не только является активистом PETA и вегетарианкой, но также и резко осуждает других звезд за неэтичное отношение к животным. Pink направила письмо Принцу Уильяму, раскритиковав его за охоту на лис. Еще одно письмо от Pink получила королева Елизавета II. Певица возмутилась тем, что в медвежьих киверах Гвардейской Пехоты и Почетной артиллерийской роты используется настоящий мех.

В 2006 году Pink призналась, что испытывает отвращение к Beyonce из-за того, что она носит мех.

Кристина Агилера

Певица Кристина Агилера давно отказалась от натуральных шуб и кожаных изделий. Более того, звезда направила письмо правительству Южной Кореи, потребовав этичного обращения с животными и запрета на убийство собак.

Топ-10 звезд, отказавшихся от натурального меха

Дизайнер Roberto Cavalli создавал коллекцию одежды специально для гастрольного тура певицы. Несмотря на запрет использовать натуральный мех, дизайнер сделал исключение и включил его в костюмы. Узнав об этом, Агилера потребовала переделать ее костюмы для выступления.

Пенелопа Крус

Топ-10 звезд, отказавшихся от натурального меха

Актриса Пенелопа Крус также выступает против использования натурального меха. Звезда снялась в рекламе PETA против убийства животных. Как отмечают в организации PETA, Пенелопа — образец гламура без использования меха и кожи.

Натали Портман

Актриса Натали Портман отказалась от мяса и стала вегетарианкой в восемь лет – она увидела демонстрацию хирургического лазера на цыпленке во время медицинской конференции. Уже в зрелом возрасте знаменитость отказалась и от всех остальных продуктов животного происхождения и стала строгим веганом.

Топ-10 звезд, отказавшихся от натурального меха

Кроме того, Портман выступает резко против использования натурального меха и кожи в одежде. В 2008 году она создала коллекцию «веганской» обуви из искусственных материалов для марки Te Casan. В 2007 году актриса отправилась в Руанду для съемок документального фильма под названием «Гориллы на грани».

Хоакин Феникс

Топ-10 звезд, отказавшихся от натурального меха

Хоакин Феникс придерживается принципа этичного обращения с животными не только в жизни, но и в своих фильмах. На съемках фильма «Гладиатор» Феникс выбрал костюм из искусственных материалов. Феникс состоит в организации PETA, в 2019 году организация назвала актера человеком года.

Алисия Сильверстоун

Топ-10 звезд, отказавшихся от натурального меха

Алисия Сильверстоун стала вегетарианкой в 1998 году, она решилась на кардинальные перемены в жизни после посещения собрания по защите животных.

«Я поняла, что проблема была во мне. Я любила животных и при этом ела их», — рассказала Сильверстоун.

В 2004 году PETA признала Сильверстоун «самой сексуальной женщиной-вегетарианкой». В 2007 году знаменитость снялась обнаженной для рекламы PETA. Более того, Сильверстоун отказалась не только от использования меха животных, но и от шерстяных вещей.

Ева Мендес

Топ-10 звезд, отказавшихся от натурального меха

Ева Мендес остается секс-символом миллионов несмотря на отказ от натурального меха. Звезда является активисткой PETA и снялась обнаженной для акции «Я лучше пойду голым, чем надену мех» вместе с другими знаменитостями. У Мендес есть линия постельного белья и посуды, а в 2013 году она запустила свою линию одежды.

Джиллиан Андерсон

Топ-10 звезд, отказавшихся от натурального меха

Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон также снялась обнаженной для акции «Я лучше пойду голым, чем надену мех». Она объяснила это тем, что откровенные фото помогут привлечь к проблеме внимание внимание широкой общественности.

«Как правило, люди отворачиваются от рекламы против меха, показывающей измученных животных. А обнаженная рекламная кампания PETA, напротив, всегда привлекает внимание. Я горжусь, что участвую в ней», — заявила актриса.

Еще одной яркой работой Андерсон стал рекламный ролик для PETA, снятый создателем сериала «Ганнибал» Брайаном Фуллером. Актриса сидит перед блюдом с мясом, однако, когда камера спускается ниже, то в кадр попадает кость.

Виктория Цыганова заявил в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», что не считает правильным ограничивать людей в праве носить одежду из натурального меха. Комментируя европейскую ориентацию на отказ от меха животных, Цыганова отметила, что европейцы живут в более комфортных погодных и социальных условиях и отказ от меховой одежды для них не так ощутим, как россиянам.

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