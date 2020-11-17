Как Пакистан борется с рядовыми террористами, игнорируя их лидеров

Обложенный санкциями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и внесенный в серый список организации Пакистан внезапно допустил присутствие на своей территории 11 террористов, причастных к самому кровавому в истории Индии теракту.

Речь идет об атаке на Мумбаи 26 ноября 2008 года, в результате которой погибли 166 мирных жителей. Сотни получили ранения.

СМИ со ссылкой на отчет Федерального агентства расследований Пакистана (FIA) пишут, что имена приведены в списке «самых разыскиваемых террористов». Там также указаны их адреса, личная информация и описание преступлений.

Пожертвовать пешками

В 800-страничном документе FIA фигурирует некий Мухаммад Амджад Хан из Мултана. По информации пакистанского агентства расследований, он участвовал в покупке лодок у компании ARZ Water Sports (из Карачи в Мумбаи террористы добирались на надувных лодках). Мухаммад Амджад занимался приобретением двигателя Yamaha Motor и спасательных жилетов.

Капитаном лодки был Шахид Гафур из Бахавалпура. Он также указан в списке. Вместе с ним 9 членов экипажа: Мухаммад Усман из города Сахивал, Атик-ур-Рехман из Лахора, Рияз Ахмад из Хафизабада, Мухаммад Муштак из Гуджранвалы, Мухаммад Наим из города Дера-Гази-Хан, Абдул Шакур из Саргодха, Мухаммад Сабир из Мултана, Мухаммад Усман из Лодхрана и Шакил Ахмад из Рахимъярхана.

Несмотря на то, что террористы из разных городов, все они члены экстремистской организации «Лашкар-е-Тайба» (LeT), считающейся одной из самых одиозных в Индии наряду с «Джаиш-е-Мохаммад» (JeM). При этом, по данным индийских спецслужб, члены LeT лишь исполнители. Заказчиками выступила Межведомственная разведка Пакистана (Inter-ServicesIntelligence / ISI), которая также обеспечивала логистическую и финансовую поддержку всей операции.

При этом эксперты отмечают, что главных террористов в списке, состоящем более чем из 1000 имен, нет. В него не внесены идеологи теракта Хафиз Саид и Заки-ур-Рехман Лахви. Последний, к слову, руководил операциями LeT в Чеченской Республике. FIA также не упомянуло небезызвестного лидера JeM Масуд Азхар.

Нет в нем и криминального авторитета Давуда Ибрагима, которого в 2011 году ФБР и журнал Forbes поставили третьим номером в рейтинге десяти самых разыскиваемых преступников мира. В Пакистане никогда не признавали, что он скрывается на их территории. Однако в Дели настаивают на том, что бандит находится в Карачи. Как и его коллеги из JeM и LeT, Давуд Ибрагим уже более 17 лет входит в черный список Совбеза ООН, как лицо, связанное с «Аль-Каидой»1, Усамой бен Ладеном или «Талибаном»1.

Итого

С одной стороны, Исламабад пускает пыль в глаза членам FATF, чтобы выйти из серого списка организации — мол, смотрите, как мы боремся с террором. С другой, пакистанская власть по-прежнему покрывает организаторов, спонсоров и вдохновителей теракта 2008 года в Мумбаи и других кровавых атак в регионе. Например, нападения на полицейских в Пулваме 14 февраля 2019 года. В результате этого теракта погибло 40 сотрудников МВД Индии.

Недавно министр науки и технологий Пакистана Фавад Чаудхри признался, что ответственность за нападение на индийских силовиков несет Пакистан:

«Мы поразили их в их собственном доме. Наш успех в Пулваме — это успех всего пакистанского народа под руководством Имрана Хана. Вы и мы все являемся частью этого успеха», — сказал Чаудхри.

Во время своего выступления министр представил таким образом теракт, совершенный разыскиваемой по всему миру группировкой, в качестве победы Исламабада. После того, как его слова спровоцировали скандал, Чаудхри попытался выкрутиться. Он сказал, что заявление «неправильно истолковали», и что использовалось слово «Пулвам» как некий общий термин для обозначения противостояния между Индией и Пакистаном. Мол, имелась в виду военная операция Swift Retort, а не террористический акт.

Международная реакция

Пакистан включили в серый список FATF в 2018 году за финансирование террористических групп. Исламабад с тех пор не может легко получать финансовую помощь от Евросоюза, МВФ, а также от Всемирного и Азиатского банков развития.

С тех пор прошло немало встреч, на которых обсуждалось изменение статуса Пакистана. Но каждый раз в организации приходили к выводу, что власть не справляется со своими обязательствами.

FATF 23 октября снова проголосовала за сохранение Исламабада в сером списке за невыполнение шести из 27 пунктов плана действий.

Главная претензия по-прежнему состоит в том, что Пакистан до сих пор не предпринял никаких реальных действий против уже упомянутых выше террористов Масуда Азхара и Хафиза Саида.

Остается только догадываться, насколько сильно эти убийцы влияют на пакистанских политиков и страну в целом.

1 Организация запрещена на территории РФ.