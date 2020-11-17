Супруги Цыгановы рассказали, почему ушли из шоу-бизнеса

Санкт-Петербург, 17 ноября. Композитор и модельер Вика Цыганова и ее супруг, художник Вадим Цыганов, рассказали, почему они ушли из шоу-бизнеса.

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Цыгановы заявили, что больше не относятся к шоу-бизнесу.

«Мы не относимся к шоу-бизнесу, хотя начало было громкое: я был директором «Ласкового мая», Вика была самая популярная певица в 1990-х. Но потом мы приняли решение уйти и не ввязываться, потому что это единая кормушка. Вы прекрасно понимаете, как навязывает телевизор и работает вся эта машина: это перетекающие деньги, это политика, это завязано прямо туда (на Запад. — Прим. ФАН). И мы не хотим иметь к этому отношение», — заявил Вадим Цыганов.

По словам бывшего директора «Ласкового мая», вместе с супругой они нашли источник жизни и творчества в русском православии, которое обладает более глубоким содержанием, чем мифическая европейская культура, базирующаяся не на любви и духовности, а на корыстном расчете и произволе горделивого ума.

«Россия сейчас находится под другой матрицей, которая через телевизор упорно продвигает те вещи, которые нам не свойственны. К сожалению, это работает, и наша молодежь, как сказал один «человек», — «пипл хавает». Это страшная штука — то, что происходит», — отметил эксперт.

По словам Виктории Цыгановой, они с мужем давно потеряли интерес к той жизни, которую превозносят глянцевые журналы и телевидение.

«Мы не смотрим шоу на телевизоре, потому что там одно и то же. Это пустота. Лучше слушать тишину, тишина — это молитва. Когда мы приходим в магазины, там играет не наша музыка. Нам дают билеты — там написано все по-английски. Если ты хочешь спастись, ты начинаешь от этого уходить», — пояснила она.

Вадим Цыганов считает, что те продукты популярной культуры, которые тиражируют российские СМИ, ориентированные на Запад, транслируются с целью превращения россиян в послушный скот, безропотно обслуживающий транзитные трубы, по которым на Запад утекают сокровища России.

«Россию кормят эрзац-продуктами, в том числе музыкальными. Сюда идут вбросы ненужного, просроченного и просраченного. Сейчас мы стараемся сделать другое: мы не фастфуд и не шоу-бизнес — мы создаем музейные вещи. Мы строим храмы, возрождаем памятники, создаем великую моду», — подчеркнул Вадим Цыганов.

В это вторник на сайте ФАН вышло эксклюзивное интервью с Викторией Цыгановой.