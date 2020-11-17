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Как поклонники могут навредить памятнику Жанны Фриске

Москва, 17 ноября. Отец Жанны Фриске прокомментировал новогодние украшения от фанатов на памятнике певице.

Он рассказал, что это не первый подобный случай. Поклонники приносят на могилу конфеты, цветы, венки и разные украшения. Однако иной раз оставляют принесенное в неподходящих местах. Например, от оставленных конфет мрамор темнеет и портится. Также родители певицы просят не вешать на памятник бусы и другие украшения. Знакомые семьи звонят, предупреждают, что нужна уборка. Работники кладбища тоже присматривают за могилой.

Неделю назад принесли очень много цветов. Не знаем, кто, но очень много — примерно шесть или семь охапок по 100 штук красных роз в каждой. Нам позвонили и сказали, чтобы мы что-то сделали с этим. Они же там просто лежали горой. Мы пришли и разложили их по вазам, — поделился Владимир Фриске.

Как поклонники могут навредить монументу Жанны Фриске

Он также отметил, что с пониманием относится к знакам внимания поклонников певицы, но, те же конфеты оставлять лучше на блюде, а цветы — в вазах.

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