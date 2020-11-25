Тобрук и Триполи создали комитет по объединению Палат представителей Ливии

Танжер, 25 ноября. Члены Палат представителей Триполи и Тобрука сформировали группу из 11 парламентариев, которые займутся реализацией соглашений по урегулированию ситуации в стране.

Издание Alsaaa 24 сообщает, что комитет был создан во вторник, 24 ноября, в ходе встречи представителей Востока и Запада Ливии в марокканском городе Танжер. Стороны обсудили ряд важных тем, включая составление дорожной карты и объединение ведомств Тобрука и Триполи.

Стоит добавить, что члены Палат представителей согласовали проведение следующего заседания в городе Гадамес, а затем в Сирте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что миссия ООН поприветствовала консультации ливийских парламентариев в Танжере. Международная организация назвала встречу позитивным шагом к урегулированию ситуации в североафриканском государстве.