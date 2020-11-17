Вика Цыганова рассказала о совместных планах с Александром Кругом 

Санкт-Петербург, 17 ноября. Певица, дизайнер Вика Цыганова и ее супруг, продюсер Вадим Цыганов, рассказали о попечительстве над Александром Кругом.

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» Цыганова рассказала о сыне Михаила Круга — Александре.

«Саша — мой крестник. Он уже взрослый молодой человек. Крестная мама нужна для того, чтобы духовно направить человека и помочь ему сформироваться. Я просто его немного курирую и поддерживаю, поэтому Саша поступил в Щукинский театральный институт. Он хочет заниматься творчеством», — рассказала Вика Цыганова.

Вадим Цыганов также рассказал о совместных планах с Александром Кругом.

«У нас есть предложение для него. Мы сейчас работаем с Александром, пока идут переговоры. Мы надеемся, что пандемия скоро закончится, и Вика вместе с Александром споют. Мы уже договорились — это будет на большой площадке, будет клип и хорошая память Михаилу Кругу», — сообщил продюсер.

Напомним, 26 мая 2020-го года Александру Кругу исполнилось 18 лет. Поклонники звездной семьи отмечают, что сын Михаила Круга похож на отца в молодости. Наследник знаменитого шансонье пошел по стопам отца. Он занимается музыкой и, кажется, мечтает стать звездой уровня Михаила Круга.

Во вторник на ФАН вышло большое интервью с Викой Цыгановой, где артистка рассказала о своем творчестве.