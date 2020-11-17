Вирусолог объяснил, почему не стоит бояться мутирующего коронавируса в Сибири

Москва 17 ноября. Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский прокомментировал ФАН новость о том, что Роспотребнадзор выявил мутацию коронавируса в Сибири. По его словам, бояться мутирующего вируса не стоит, потому что это естественного для уже существующего вируса.

Ранее Роспотребнадзор уточнил, что в Сибири появился свой вариант мутации коронавируса, пока это были единичные случаи, также выявили, что мутация коронавируса не делает его опаснее. Еще в сентябре устанавливали по всему миру несколько тысяч мутировавших вариантов Covid-19, несмотря на это, прочными оказалось не более двух десятков. 93% населения болеющих коронавирусом заразились сразу двумя мутациями Covid-19.

В интервью ФАН Аграновский заявил, что переживать и бояться мутирующего вируса не нужно, потому что это естественный процесс существующего на данный момент вируса. Аграновский считает, что данный вирус завезенный, а не сформированный в Сибири, поэтому он может приобретать подвиды и популяции.