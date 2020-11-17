В Джорджии случайно обнаружили бюллетени за Трампа

«Забытые» бюллетени на выборах президента США будут находиться и дальше при пересчете голосов в разных штатах. Об этом в комментарии ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Неучтенные бюллетени

Как сообщает Independent, проверка голосов в Джорджии обнаружила более 2500 неучтенных бюллетеней. Почти две трети из них отданы в пользу Дональда Трампа, но официальные лица говорят, что это событие не окажет существенного влияния на результаты выборов в штате. Однако при разнице в 0,3% — это большая победа для Трампа. Подсчет продолжается.

В общей сложности в штате было подано около пяти миллионов голосов.

Чиновник из предвыборной команды госсекретаря Джорджии Габриэль Стерлинг сообщил, что из недавно обнаруженных неучтенных голосов 1643 были за Трампа, 865 — за Джо Байдена и 16 — за либертарианского кандидата Джо Йоргенсена.

Случайное обнаружение

Владимир Корнилов отметил, что такие «забытые» бюллетени будут находиться и дальше при пересчете голосов в разных штатах. Чиновники, отвечающие за избирательный процесс в Джорджии, уверяют, что это — исключительный случай.

«В какой-то степени они правы. Правда, исключением является не таинственная «утеря» голосов в поддержку Трампа (наверняка это было правилом), а их случайное обнаружение. Нам ни в коем случае нельзя забывать эти случаи. Когда различные американские дипломаты и политики начнут поучать нас «демократическим стандартам выборов», обязательно надо тыкать их в эти случаи, как нашкодивших котят», — заключил Владимир Корнилов.

Политолог Алексей Живов напомнил, что Трамп накануне заявил, что эти выборы в США, с точки зрения подсчета голосов, были самыми нечестными. И он прав.

«Демократы использовали весь арсенал манипуляций с голосами — почтовые голоса-фальшивки, электронные голоса, отобранные у Трампа, не засчитанные, переброшенные Байдену. Только по электронным голосам республиканцы совместно с силовыми службами вскрыли 2,7 млн голосов у Трампа. Уверен, если все масштабы фальсификаций вскроются целиком, окажется, что Трамп выиграл. Но мы видим, что на Трампа оказывают давление все главные СМИ, все крупнейшие сети, десятки организаций меньшинств и ЛГБТ», — пояснил Алексей Живов.

Он отметил, что демократы подготовили и прокачали улицу, чтобы защищать свои волшебные результаты. Юридическая компания, защищающая в судах интересы Трампа, неожиданно вышла из дела по причине тотального давления и угроз юристам со стороны соцсетей и третьих лиц.

«Сейчас на Трампа давят элиты, требуют его прекратить сопротивление и сдаться — признать поражение, которое, по сути, было нарисовано. Все зависит от местных судов, в которых рассматриваются дела о фальсификации и Верховного суда США, где в конечном счете все решиться. Трамп еще может вернуть себе победу, но действовать надо предельно жестко. Хватит ли сил?» — заключил Алексей Живов.

Напомним, выборы президента США — это сложный и запутанный процесс, результат которого непредсказуем. В Соединенных Штатах действует система, которая не учитывает мнение большинства, оставляя много возможностей для махинаций.