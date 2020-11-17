Захар Прилепин рассказал, когда и как Россия вернет Украину

Санкт-Петербург, 17 ноября. Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин, в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» рассказал, что он уверен в том, что Украина снова будет тесно сотрудничать с Россией и братские отношения между двумя народами восстановятся.

«У меня там есть приятели, которые считают, что Украина потеряна навсегда, что ее уже никогда не вернуть, люди там зомбированы. Это не так, конечно. В целом можно говорить уверенно о половине Украины, которая так или иначе могла мигрировать интеллектуально. Генетически, морально, исторически в сторону России — это и Одесса, которая сейчас выбирает из двух пророссийских кандидатов, это также Полтава, Херсон. Понятно же, что все эти территории переориентируются немного в сторону отчуждения от той системы, которая принята в Киеве как основная. В этом смысле Зеленский обманул ожидания прежде всего самих украинцев, которые за него голосовали. Потому что они голосовали за президента мира и примирения, а не за это все, что пляшет на поводу у американцев», — считает писатель.

В то же время Захар Прилепин говорит, что нельзя упрекать Россию за плохую работу в соседних республиках. По мнению писателя, проблема гораздо глубже.

«Год или три назад я бы сказал обоснованно, что все это из-за плохой работы России, из-за того, что Россия не стремится помогать. Эта риторика совершенно ясна. Но при этом проблема в том, что даже, когда Россия это совершает, она периодически старается, раздает деньги какие-то, на территории России работают миллионы украинцев. Мы достаточно тактично к ним относимся. У нас даже есть культурные проекты. Но все это не вызывает соразмерной симпатии по отношению к России, даже тех рабочих с Украины. Многие из них все равно втайне отмечают как праздник день смерти Захарченко», — возмущается Прилепин.

По мнению политика, здесь можно применить аналогию с семейными отношениями.

«Россия воспринимается как бывшая жена, которая давно надоела. С ней не хочется дело иметь. Она зануда. А с другой стороны — красивая и длинноногая. Поэтому все бредут к ней. Но она никак не выйдет замуж за них, поэтому все они прибегут обратно к этой жене, которая впустит и примет. Это национальное осмысление должно произойти. Мы пытались подарками и вкладами что-то показать, в основном прямым вложением денег в Украину, но это не так соразмерно, как нам может показаться», — говорит Прилепин.

Писатель уверен, что пока есть великая европейская и американская мечта, ничего не поменяется.