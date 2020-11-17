Заплаканная Настасья Самбурская напугала поклонников новым фото

Москва, 17 ноября. Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская обеспокоила фанатов, опубликовав новое фото в соцсети.

Актриса приняла участие в необычной фотосессии. По словам Самбурской, фотографу удалось на каждом кадре продемонстрировать ее душу. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала один из снимков. На фото лицо артистки залито слезами, а глаза покраснели от плача. Звезда «Универа» на снимке зажимает рот рукой, в которой держит алую розу.

Многим поклонникам Самбурской очень понравилось необычное фото. Однако нашлись среди пользователей соцсети и те, кого напугал внешний вид актрисы.

«Вы реально плакали? Такое же невозможно фотошопом сделать? Это лицо меня теперь беспокоит и волнует»; «Красивая боль, изящная боль»; «Что-то много тут боли, это сострадание к миру или просто миг?»; «Сначала показалось, что избита»; «Душа вывернута наизнанку», — отметили подписчики Самбурской.

Звезда «Универа» не в первый раз пугает поклонников нестандартным образом. На Хеллоуин актриса нарядилась вампиршей.

Несколько недель назад Самбурская попросила денег у телеведущей Леры Кудрявцевой. После розыгрыша она вернула ей 30 тысяч рублей. 1 ноября звезда сериала «Беспринципные» случайно засветила своего жениха.

Ранее Самбурская заявила, что никогда не станет женой человека, который зарабатывает 30-50 тысяч рублей в месяц.