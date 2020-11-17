Эксклюзив ФАН: как демократы используют «карусели» на выборах в США

На фоне информации о фальсификациях на американских выборах ФАН выяснил, что в штате Джорджия не обязательно постоянно жить и работать, чтобы проголосовать на местных участках.

Оказывается, любой желающий может зарегистрироваться на сайте избиркома, например, по адресу отеля, получить открепительный талон и проголосовать за желаемого кандидата.

В погоне за голосами

Как сообщает Fox News, в Калифорнии некоторые американцы уже готовы переехать в Джорджию, чтобы проголосовать за двух кандидатов в Сенат США от Демократической партии.

Ранее СМИ опубликовали стратегию Демократический партии в Калифорнии с призывами «Все в Джорджию, на защиту демократии и либеральных ценностей!».

Для этого гражданам предлагают зарегистрироваться на сайте Georgia.gov до 7 декабря.

Отсутствие местного удостоверения личности, оказывается, не проблема — после регистрации можно проголосовать… по почте.

Также можно открыть счет в любом банке штата (один из способов сойти за местного) и явиться на избирательный участок с документом, выданным вне самого штата (паспорт, военное удостоверение и прочее), показать справку из банка и… выбрать президента, сенатора, местных муниципалов.

А потом можно и в своем штате проголосовать. Шансы, что подобное нарушение будет обнаружено, — минимальны.

Официальный избирком штата Джорджии напоминает или, возможно, намекает, что даже если гражданин не голосовал ранее в штате, то можно теперь проголосовать за кандидатов в Сенат.

«Адрес в ваших водительских правах или удостоверении личности в Джорджии не обязательно должен совпадать с адресом, по которому вы зарегистрированы для голосования. Тем не менее всегда лучше, чтобы они соответствовали друг другу, чтобы обеспечить беспроблемное голосование», — разъясняют на сайте правительства.

«Карусель» на выборах

Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, победа на выборах сенаторов от Джорджии для демократов является сейчас важной задачей. В Сенате у республиканцев уже есть 50 мест из 100, а два оставшихся могут дать возможность их оппонентам сравняться с ними по голосам.

«И тогда в случае победы Джо Байдена решающим по закону на голосованиях будет голос вероятного вице-президента, то есть Камалы Харрис. Это даст демократам полный контроль над законодательной властью США — с учетом их большинства в Палате представителей. Сенат крайне важен и тем, что с ним избранный президент, кто бы им ни стал, будет вынужден согласовывать кандидатуры всех министров», — пояснил Сергей Простаков.

Таким образом, заметил эксперт, в Джорджии для демократов решается очень многое, и, как можно убедиться, в средствах они не стесняются. Штат уже стал объектом внимания из-за возможных нарушений при голосовании за президента страны. Теперь же вся избирательная машина демократов собирается работать на победу своих кандидатов во втором туре выборов в Сенат. И партия не стесняется использовать то, что в других странах назвали бы элементарной «каруселью».

«Этот выборный цикл в США окончательно дает понять, что избирательная система страны не соответствует уровню развития технологий и самого общества, она просто отстала от времени. В случае ее сохранения американцев ждут еще большие потрясения, связанные с процессом голосования. А моральное право быть проводником демократии во всем мире они уже явно утратили», — заключил Сергей Простаков.

Напомним, в отличие от России, в Америке отсутствует закон о введении уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение бюллетеня на выборах. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс РФ еще в 2017 году. Поправки были направлены против вбросов и организации так называемых каруселей — когда одни и те же люди по несколько раз могут проголосовать на разных избирательных участках.