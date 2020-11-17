ФАН узнал, кто может сменить главу Минмолодежи Дагестана

Махачкала, 17 ноября. В ближайшее время министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов лишится своего поста. Его место займет председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации Махачкалы Марат Ибрагимов, сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула». Информацию подтвердил источник ФАН, близкий к правительству республики.

«Председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы Марат Ибрагимов может сменить Камила Саидова на должности министра по делам молодежи РД», – написал автор канала.

По словам собеседника ФАН, кадровые изменения могут произойти в течение недели.

«Предполагается смена министра по делам молодежи на Марата Ибрагимова, который возглавляет профильный столичный комитет», – сказал источник агентства.

Он также добавил, что за эту версию говорит активность Камила Саидова на информационном поле, которая наблюдалась на прошлой неделе.

«По всей видимости, он в курсе грядущих изменений и хочет показать свою работу», – предположил собеседник ФАН.

В Минмолодежи РД на вопрос агентства о возможном увольнении министра ответили, что им ничего об этом неизвестно.

«Мы такой информацией не располагаем», – сказали в пресс-службе ведомства.

Возможный сменщик Саидова на посту министра Марат Ибрагимов не ответил на вопрос ФАН.

Камил Саидов возглавляет региональное Минмолодежи с 2018 года. До этого он был советником председателя республиканского правительства, а также занимал пост заместителя министра по дела молодежи.

Марат Ибрагимов – в прошлом российский борец вольного стиля. Он является обладателем кубка России, дважды выигрывал первенство страны среди юношей и чемпионат мира среди студентов. Ибрагимов – сын председателя общественной палаты Дагестана Абдулмуъмина Ибрагимова.