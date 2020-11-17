Зачем России военно-морская база в Судане

23 ноября в 2017 году президент Судана Омар аль-Башир нанес свой первый официальный визит в Россию, где в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу поднял вопрос о создании российской базы в Судане на побережье Красного моря.

Три года спустя, 16 ноября 2020 года Владимир Путин подписал проект соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает об истории советских военно-морских объектов в Красном море, иностранном влиянии в регионе, а также объясняет, зачем России база в Судане.

История двусторонних связей

Дипломатические отношения между СССР и Суданом были установлены 5 января 1956 года. За исключением периода в 1970-80-х годах оба государства поддерживали диалог на высшем уровне и взаимодействовали по линии профильных министерств. В 1960-е был подписан ряд договоров, на основе которых успешно развивалось торгово-экономическое и военное сотрудничество.

Построенные при содействии СССР предприятия пищевой и мукомольно-крупяной промышленности в 1970-х годах приносили прибыль, ставшую важнейшей статьей доходов государственного бюджета Судана. Вокруг заводов росли благоустроенные поселки, которые развивались в социальном и культурном плане.

После распада СССР правительство Судана сохранило с Россией хорошие отношения. Например, Хартум поддержал Москву в вооруженном конфликте в Южной Осетии, осудив Тбилиси за агрессию. Также суданское правительство признает Крым российской территорией.

Между странами сохранилось и военное сотрудничество: по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2017 году Судан был крупнейшим после Алжира покупателем российского оружия на африканском континенте.

Начиная с 2000-х годов на территории Судана работает группа российских авиационных специалистов. Они отвечают за ремонт самолетов и вертолётов суданских ВВС, а также обучают личный состав ремонту двигателей, радиосистем, авионики, электрики и вооружения.

В стране присутствуют и военные советники из России, которые проводят с личным составом пехотных и воздушно-десантных подразделений занятия по огневой подготовке, тактике, вождению бронемашин и прыжкам с парашютом.

В 2019 году в Судане произошёл военный переворот: в ходе которого был свергнут президент Омар аль-Башир, а к власти пришёл Военный Совет. Но стратегическое партнерство Хартума с Москвой не прекратилось: российские военные специалисты и консультанты продолжали работать даже в сложной политической обстановке, в отличие от тех же китайских коллег, с которыми Судан прекратил сотрудничество.

Советский опыт

В прошлом веке у СССР уже были пункты базирования военно-морского флота в регионе: в 1964 году был обустроен ПМТО в гавани сомалийского города Бербера на берегу Аденского залива. Он просуществовал до 1977 года, когда СССР принял решение поддержать Эфиопию в эфиопско-сомалийской войне. В ответ власти Сомали потребовали вывода базы в трехдневный срок, и советским военнослужащим и гражданским специалистам пришлось покинуть Берберу. Новый ПМТО был создан на эфиопском острове Нокра в архипелаге Дахлак в юго-западной части Красного моря. Изначально пункт предназначался для ремонта подводных лодок, в дальнейшем он стал обслуживать и надводные корабли.

В 1960-1990-х годах эритрейские повстанцы вели боевые действия против Эфиопии в войне за независимость, и советская база обслуживала большие и средние десантные корабли, которые доставляли в эту страну технику и вооружение.

Весной 1988 года эритрейцы нанесли поражение эфиопской армии и начали активно действовать в прибрежных водах. 31 мая 1988 года повстанцы обстреляли танкер Балтийского флота «Олекма», а год спустя произошло сразу несколько инцидентов между советскими кораблями и эритрейскими сепаратистами. 27 мая 1990 года катер «АК-312» отразил атаку четырех эритрейских быстроходных судов, потопив три из них. В 1991 году Аддис-Абеба потеряла выход к морю, поэтому руководство СССР приняло решение закрыть базу.

Корабли советского ВМФ обслуживались и в Йемене. Официально там отсутствовали военно-морские базы, но де-факто в 1969 году СССР заключил соглашение об использовании портовых сооружений Южного Йемена. Для заправки и снабжения ВМФ СССР использовал и порт Виктория на Сейшельских островах, а также порты Александрия и Марса-Матрух (Египет), Триполи и Тобрук (Ливия), Луанда (Ангола), Конакри (Гвинея), Бизерта и Сфакс (Тунис).

Создание советским руководством баз в регионе позволяло контролировать вход кораблей и судов в Красное море и его акваторию, по которой совершается 7% мировых морских грузоперевозок. Также проход через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив является кратчайшим путем из Атлантического в Индийский океан. Поэтому, говоря о возможном строительстве российской базы, Омар аль-Башир заявил: «Я привез в Россию ключи от Африки».

Конкуренция в регионе

Сразу несколько стран борются за влияние в регионе, где расположен Судан. В их числе — Китай, США, Турция и Франция.

В последние годы Пекин увеличил объем инвестиций в Африку. В 2015 году китайские власти пообещали вложить в развитие стран континента $60 млрд, что превратило бы Китай в крупнейшего торгового партнера региона. В частности, Пекин вкладывает деньги в строительство железных дорог, соединяющих африканские страны. Также два года назад КНР приступила к выполнению своей первой зарубежной миротворческой миссии в Южном Судане.

Военная база в Джибути стала первым зарубежным военным объектом Китая. Там обслуживаются корабли ВМФ НОАК, которые участвуют в миротворческих и гуманитарных миссиях у побережья Йемена и Сомали. По данным британского агентства BBC, китайцы собираются вкладывать в свои военные объекты по $100 млн ежегодно. Для сравнения, США платят за содержание своей крупнейшей постоянной военной базы Кэмп-Лемонье, которая также находится в Джибути, $63 млн в год.

Сегодня Кэмп-Лемонье является единственной американской крупной военной базой на Африканском континенте. Там размещены около 2500 военнослужащих США, гражданских лиц и подрядчиков Пентагона. Кроме того, база обеспечивает занятость около 1200 местных жителей и граждан других стран. На территории Кэмп-Лемонье расположены палаточный городок, склады материально-технических средств и аэродром, где помимо американских базируется около десятка французских военных самолетов. В 2013 году США передислоцировали свои разведывательно-ударные БЛА на специально оборудованный аэродром Чабелли в 12 километрах к юго-западу от базы.

В порту Джибути базируется 152-е оперативное соединение государств-участников антитеррористической операции – США, Великобритании, ФРГ, Франции, Испании и ряда других стран. Оно обеспечивает безопасность судоходства в Красном и Аравийском морях, а также в Персидском заливе.

Также в Джибути находится несколько французских объектов. Франция — ближайший западный союзник страны: будучи бывшей колонией, Джибути сильно зависит от Парижа в вопросах экономической и национальной безопасности. Например, французы ежегодно вкладывают 720 млн. долларов США в год в экономику Джибути, а в 1977 году страны подписали двустороннее соглашение об обороне, согласно которому Франция выступает на стороне Джибути в случае внешней агрессии.

В регионе расширяется и турецкое влияние, в том числе и на Судан. В 2017 году предыдущий президент Судана Омар Аль-Башир подписал указ о передаче в аренду Турции острова Суакин в Красном море на 99 лет.

Ряд СМИ сообщил о намерении турецкого руководства построить там военно-морскую базу, хотя Анкара утверждает, что хочет лишь восстановить памятники наследия Османской империи на суданском побережье. Создание пункта базирования на острове Суакин будет выгодно Турции из-за удачного географического положения.

Красное море является местом столкновения интересов Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ирана, которые борются за лидерство в регионе. Строительство турецкой базы создаст рычаг воздействия на все вышеперечисленные страны: Турция сможет угрожать и планам монархий Персидского залива по доминированию на морских коммуникациях в регионе, и поставкам иранского оружия поддерживаемой Тегераном группировке «Ансар Аллах» в Йемене. Противостояние Египту и Саудовской Аравии также стоит рассматривать в религиозном контексте: сегодня Анкара является основным конкурентом Эр-Рияда и Каира в борьбе за лидерство в суннитском мире.

Технические детали

Соглашение о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Порт-Судане включает в себя следующие положения:

в пункте базирования будут служить 300 военнослужащих Минобороны РФ. Будет построена вся инфраструктура, необходимая для размещения личного состава и членов их семей;

за внешнюю охрану российской базы будут отвечать суданские военнослужащие;

у причала ПМТО могут быть пришвартованы одновременно не более 4 российских военных кораблей. При этом в соглашении не сказано о том, сколько кораблей может находиться на рейде;

выделенные земельные участки и построенные на них объекты становятся собственностью Российской Федерации;

при необходимости российские военнослужащие могут выставлять вооруженную охрану за пределами базы;

за совершенные на территории Судана правонарушения российские военнослужащие будут нести ответственность только по законам Российской Федерации;

строительство объектов будет осуществляться российской стороной за собственные средства.

Что это даст?

Сегодня Красное море находится в зоне интересов большого количества государств, каждое из которых — будь то США, Китай или Турция —рассматривает страны региона в том числе в качестве места размещения своих вооруженных сил и плацдарма для расширения влияния на богатый ресурсами регион.

Однако размещение пункта базирования военно-морских сил — равно как и полноценной военно-морской базы — дает лишь иллюзию способности контролировать стратегические проливы и акваторию. Решить проблемы со снабжением и логистикой вдали от собственных берегов, равно как и обеспечивать ремонт кораблей — да, это возможно. Но не более того.

Когда президент Судана Омар аль-Башир в 2017 году предлагал России построить военно-морскую базу, он аргументировал это тем, что Соединенные Штаты пытаются расколоть страну на пять независимых государств. В качестве примера он привел отделение от страны Южного Судана в 2011 году. По его словам, российский пункт базирования ВМФ мог бы стать стабилизирующим фактором по аналогии с той ролью, который выполняет база в сирийском Тартусе.

Вот только российское военное присутствие в Сирии не ограничивается одним лишь портом Тартус — развертыванию полноценной российской группировки войск в Сирии предшествовала подготовительная работа российских военных специалистов и дипломатов на местах. И именно группировка, а не порт или авиабаза является тем самым стабилизирующим фактором.

После распада СССР Россия лишилась военных объектов на Красном море и в районе Африканского рога, поэтому строительство ПМТО в Судане, конечно, является возвращением российского ВМФ в регион, но несет, скорее, символическое значение.

Для России — это демонстрация пускай и скромных, но возможностей в удаленном регионе, а также застолбленное место. Даже формальное военное присутствие в регионе — не на уровне полусекретных военных советников, а легитимно находящихся военнослужащих — уже укрепляет позиции в различных переговорах и добавляет очки престижа в глазах собеседников. Кроме того, это возможность заработать на ресурсах Судана и запуск совместных бизнес-проектов по линии государственного заказа.

Для Судана — это значительная «цементация» политической обстановки за счет присутствия сторонней дружественной силы на своей территории, равно как и возможность выхода на некоторые сферы российского рынка на более выгодных, чем для обычных бизнес-партнеров условиях. Кроме того, размещение российского ПМТО предоставляет доступ к более широкому спектру российских технологий, поставляемых за рубеж, а также получение рабочих мест на иностранных инвестиционных проектах, которые потенциально может запустить Россия.

Называть Судан «ключом от Африки», как о стране отзывался Омар аль-Башир, конечно, не совсем корректно, но для России это уже шаг по возвращению в региональную политику и возможность заработать политические очки.

Omnes homines ad quaestum suum callent (лат. Все люди знают толк в том, что касается их выгоды.).