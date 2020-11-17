Прилепин рассказал о реакции РФ, если Украина решит оккупировать Донбасс

Санкт-Петербург, 17 ноября. Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин, в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» рассказал, почему не ожидает, что Владимир Зеленский, вдохновленный примером Ильхама Алиева, решит вернуть Донбасс силой.

«Чтобы Зеленский на это решился, нужен прямой приказ США, потому что Зеленский такое решение сам не принимает. Российские миротворцы в том или ином качестве зайдут в течение получаса, и все, кто решится провести наступательную операцию, очень быстро испытают на себе эффект, который испытывала украинская армия в течение четырех дней в августе 2014 года, когда они резко развернулись и убежали непосредственно за Мариуполь по непонятным причинам. Поэтому они это хорошо понимают. Тем более у нас президент страны прямо сказал в ответ на мой вопрос на прямой линии, что если Украина будет наступать, то Киев рискует потерять политическую власть и государственность как таковую. То есть это был максимальное жесткое предупреждение», — рассказал Захар Прилепин.

По мнению писателя, в данном конфликте есть четкие «красные линии», которые обозначила Россия.