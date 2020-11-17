Захар Прилепин раскритиковал руководство Армении за провал в НКР

Санкт-Петербург, 17 ноября. Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин ответил представителям Армении, которые считают, что Россия должна была вступиться за Нагорный Карабах. Политик считает, что сам Ереван в полной мере не защищал Арцах.

«Сначала армяне должны задать себе вопрос, была ли Армения в полной мере на стороне Нагорного Карабаха? Потому что, чем больше приоткрывается разнообразной информации, произошедшего за последние 45 дней, тем более странно вся история выглядит. У Армении были чуть более серьезные возможности для того, чтобы отстоять территорию Нагорного Карабаха, — считает Прилепин. — Тем более, что произошло с городом Шуша в течение последней недели — вообще выходит за рамки разумного. Потому что азербайджанские беспилотники сработали на открытых пространствах. Но все-таки в городе можно было держать оборону в течение одной-четырех недель. Мои знакомые и товарищи, которые находились там в непосредственной близости, в центре событий, говорили о катастрофическом отсутствии интереса Вооруженных сил Армении по отношению к этим событиям. Все легло на плечи Армии НКР и на добровольцев, которые ехали из Армении. Но и из России могли ехать, здесь многие рассматривали это всерьез. Но никакого канала, чтобы заезжать, воевать и бороться не было организовано. Вот это меня интересует. Что, собственно, было в голове у армянского руководства, у Пашиняна. Я глубоко сопереживаю героическому народу Армении. Но главные претензии должны быть обращены к армянскому руководству, премьер-министру, к вооруженному командованию, МИДу и к американскому посольству, в которое Пашинян сбегал раз 200 за все эти 45 дней. Каждому должно быть понятно то, что никто реально помогать бывшим советским республикам не будет, кроме России».