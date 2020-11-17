Эксперт рассказал, за какие нарушения 2020–2021 годах будут лишать водительских прав

Остаться без прав — суровое наказание для автовладельца. По закону, применить его может только суд, а вовсе не сотрудник ГИБДД на месте. И только за установленный перечень правонарушений, тяжесть которых требует радикальных решений от правовой системы.

В каких случаях возможно лишение водительских прав? На какой срок обычно остаются «без руля»? Можно ли его уменьшить и вернуть право управления транспортным средством досрочно? И что делать после истечения срока лишения водительских прав? Об этом журналисту ФАН рассказал адвокат Альянса адвокатов TOPgroup Лев Тропин.

За что лишают водительских прав

Водитель — участник дорожного движения, должен строго соблюдать ПДД. Их нарушение влечет ответственность — административную или уголовную. Лишение водительских прав — один из видов административной ответственности. Считается, что так могут наказать за «пьянку» за рулем или за наезд на пешехода, то есть за правонарушения, которые влекут значительные негативные последствия.

Действительно, по закону лишать прав могут только за серьезные нарушения. Но их перечень лишь вождением в пьяном виде не ограничивается. Подробный список есть в Кодексе об административных правонарушениях, в главе 12.

«Самые тривиальные причины — управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, — комментирует адвокат Альянса адвокатов TOPgroup Лев Тропин, — причем в любом виде опьянения: алкогольном, наркотическом. Эту меру ответственности применяют также к водителю, который спровоцировал или стал участником ДТП и оставил место происшествия».

Сам факт изъятия прав может стать единственным способом наказания водителя или одним из нескольких. Закон позволяет за серьезные проступки не только лишить возможности ездить за рулем, но и обязать нарушителя выплатить штраф или заключить его под арест.​​​​​​​

Сроки лишения водительских прав

Причина наказания определяет и его тяжесть, а потому сроки лишения прав за разные проступки различаются. Максимальный срок составляет полтора-два года, вместе с ним нарушителя обязуют заплатить солидный штраф — 30 тысяч рублей. Такая суровая мера предусмотрена не только за вождение в пьяном виде, но также за отказ от медицинского освидетельствования и передачу руля нетрезвому водителю.

«Бывает так, что человек, будучи абсолютно трезвым, попал в ДТП, — комментирует Лев Тропин. — И пока ждал сотрудников ДПС, решил снять стресс и расслабиться, пригубить «рюмочку», а потом пойти домой пешком или поехать на общественном транспорте. Но с точки зрения законодательства, это нарушение ПДД и административное правонарушение. Делать этого категорически нельзя, так как только лишь по этой причине вы можете лишиться водительских прав».

Аналогичный срок лишения предусмотрен за нанесение вреда здоровью средней тяжести — например, в случае наезда на пешехода. И за езду на машине с мигалками, естественно, без права на это.

За другие правонарушения наказание будет мягче. На год-полтора имеют право изъять «корочку»:

если водитель сбежит с места происшествия;

за «творчество» в окрашивании автомобиля в цвета, имитирующие расцветку спецтранспорта;

за нанесение легкого вреда здоровью людей.

Наказывают так и за значительное превышение скорости: до 80 км/час — на четыре-шесть месяцев, более 80 км/час — на полгода. Аналогичная норма предусмотрена за повторный проезд на красный сигнал светофора, поездки по встречке и перевозку опасных грузов без соблюдения норм безопасности. Лишением от одного до трех месяцев карается езда с закрытыми номерными знаками и вождение незарегистрированного авто. На более чем три месяца могут отобрать права, если не пропустить машину с «мигалкой» — за это положен еще и штраф до пяти тысяч рублей.

«Однозначно приведут к лишению прав вождение автомобиля в нетрезвом виде и совершение ДТП с нанесением вреда здоровью, — уточняет Лев Тропин. — Обязательно лишится прав и тот, кто не уступил дорогу автомобилям скорой медицинской помощи или других спецслужб. А вот, к примеру, за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора закон хоть и предусматривает эту меру, но в действительности практически всегда вменяют максимальный штраф в размере пять тысяч рублей».

Где происходит лишение водительских прав — в ГИБДД или в суде

Просто забрать «корочку» на месте ДТП у водителя никто не имеет права. Постановление о лишении водительских прав может выдать только суд. А до решения суда никаких ограничений на автовладельца не накладывается. Он может продолжать пользоваться автомобилем на абсолютно законных основаниях.

Сама процедура проходит в несколько этапов.

Составление протокола. Его готовит сотрудник ДПС, который прибывает на место происшествия или фиксирует грубое нарушение ПДД. От нарушителя потребуют предъявить документы, после чего заполнят протокол и предоставят его водителю на ознакомление. В протоколе нарушитель может поставить свою «отметку», согласен ли он с инспектором или нет. Если водитель трезв, задерживать его не будут. Но если сотрудник ДПС заметит признаки опьянения, «убежать» не получится. На пьяного за рулем составляют еще один протокол, предлагают пройти медицинское освидетельствование и отстраняют от управления автомобилем. Отказаться от освидетельствования можно, но смысла в этом нет. И за отказ, и за доказанный факт употребления алкоголя предусмотрено одинаковое наказание. Когда документы оформят, машину эвакуатором перевезут на спецстоянку (заплатит за это, кстати, нарушитель). А его самого отпустят на все четыре стороны. При этом права забирать не будут. Направление материалов в суд. Одного лишь протокола для рассмотрения дела судом недостаточно. Сотрудник ДПС должен подготовить много бумаг. Это и справки о медицинском освидетельствовании, и рапорты, и данные экспертизы, и показания свидетелей. Но на сбор документов законом отведено всего три дня, поэтому заседание суда по лишению водительских прав назначают быстро, буквально в течение недели — 10 дней. Заседание может проходить в суде того района, где совершено нарушение, или по месту жительства нарушителя. Для этого он должен подать соответствующее ходатайство инспектору, который собирает документы для суда. Заседание суда. О дате и времени гражданина обязаны уведомить, и, по закону, заседание должно проходить в его присутствии. Но если нарушитель не явится, переносить рассмотрение дела не станут. Решение о наложении штрафа могут принять и заочно, для этого присутствие гражданина не нужно. Если же нарушителю грозит лишение водительских прав за пьянку или административный арест, назначат повторное заседание. А водителя доставят на него принудительно — никакие отговорки и тем более попытки проигнорировать суд здесь уже не сработают.

Дальше нужно действовать по решению суда. Если суд постановил лишить водительских прав, но подсудимый не согласен с этой мерой, он может обращаться в вышестоящий суд. На это отводится всего 10 дней. Если не успеть, решение суда первой инстанции считается вступившим в силу. Можно согласиться и добровольно сдать права в ГИБДД, а можно «настоять на своем» и корочку оставить при себе. При этом «выкручивать руки» и отнимать документ, конечно, никто не будет. Законом предусмотрена куда более цивилизованная практика изъятия документа.

Срок возврата после лишения водительских прав считается с момента их добровольной сдачи в ГИБДД. Не сдали? Ездить за рулем уже нельзя, но и «период наказания» тоже пока не начался. Чем дольше держать документ при себе, тем большим окажется по факту «пешеходный сезон» в жизни водителя.

Что делать после лишений водительских прав

Жить как раньше, только вместо поездок за рулем пересесть на общественный транспорт. Или передать право управления автомобилем другому человеку (члену семьи, другу) и ездить вместе с ним.

Управление автомобилем после лишения водительских прав, конечно, не допускается. И если водитель решит «перехитрить» правовую систему и все же сядет за руль, ему грозят серьезные санкции. По закону, «хитреца», которого остановят сотрудники ГИБДД, могут наказать крупным штрафом — в 30 тысяч рублей или отправить под арест на 15 суток. Могут и привлечь к принудительным работам: вместо поездок в автомобиле нарушителю придется мести улицы или выполнять другую общественно полезную работу до 200 часов.

«Чаще всего суды назначают наказание в виде штрафа, — комментирует адвокат Лев Тропин. — Но если правонарушение происходит повторно, административного ареста не избежать».

Еще серьезнее обстоит дело с теми, кто садится за руль после лишения прав за употребление алкоголя и вновь попадается сотрудникам ГИБДД «под шафе». В этом случае административной ответственностью отделаться уже не получится. Наказание будет по уголовной статье, куда более суровое, чем раньше.

Возврат водительских прав после лишения

Сократить срок «пешеходного периода» по закону невозможно. Если суд постановил не садиться за руль два года, значит, на два года придется забыть о вождении. До 2020 года уменьшить длительность наказания было возможно, теперь уже нет.

Чтобы получить назад заветную корочку, нужно выполнить несколько условий.

Погасить штрафы. До 2018 года этого не требовалось. Теперь с неоплаченными штрафами за нарушение ПДД документ не вернут. Водителю необходимо убедиться в отсутствии долгов — посмотреть в личном кабинете на «Госуслугах» или зайти в единую базу судебных приставов. Оплатить штрафы, кстати, можно буквально перед посещением отделения ГИБДД. Инспектору достаточно предъявить квитанцию о проведенном платеже, и, даже если в системе числится задолженность, водитель уже будет считаться чистым перед законом. Сдать экзамен на знание ПДД. Раньше в законе существовала «туманная» формулировка о его прохождении. Сегодня требования уточнены — экзамен после лишения прав сдавать нужно. Сделать это можно не к концу срока наказания, а когда половина его будет позади.

Для сдачи «теории» нужно обратиться в местное отделение МРЭО. Там назначат дату прохождения испытания. Готовиться необходимо по свежим ПДД, лучше — по специальным методичкам, которые используют для обучения в автошколах. В них правила подробно расписаны, уточнены иллюстрациями и примерами. Вопросы будут те же, что и для начинающих водителей.

Не получилось сдать экзамен с первой попытки, можно воспользоваться следующей, но уже через неделю. После второй неудачи дадут третий шанс — тоже через неделю. Если и в третий раз не удалось справиться с заданиями, можно пробовать снова и снова, но следующую пересдачу назначат только через месяц.

Пройти медкомиссию. Ее обязательно потребуют, если права забрали за вождение «под шафе». Или если основанием для изъятия стали противопоказания по состоянию здоровья. Водительская комиссия предусматривает прохождение нарколога и психиатра, окулиста и терапевта. Специальные комиссии есть при каждой поликлинике, пройти ее можно в течение одного дня. Комиссия действительна в течение года, поэтому обойти врачей можно заранее.

Когда документы собраны, а срок наказания подошел к концу, нужно обратиться в то управление ГИБДД, где хранятся права. Обычно это местное подразделение или то, куда нужно было передать документ по решению суда. Если забирать документ там неудобно, можно подать заявление о передаче прав в другое отделение ГИБДД. В заявлении следует указать, в какое именно, а подавать его необходимо за 30 дней до даты получения.

При обращении в ГИБДД права вернут в тот же день — при условии, что все требования соблюдены. А вот если срок действия документа за это время истек, оформлять его придется заново. Процедура при этом не меняется, только предварительно за выдачу новых прав потребуется оплатить госпошлину.