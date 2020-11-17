Эксперт объяснил, почему РФ и Китай — не соперники в сфере авиаразработок

Москва, 17 ноября. Отчет британских аналитиков об авиационных разработках России и Китая – это попытка жонглирования фактами, считает генерал-майор Сергей Липовой.

В Сети накануне был опубликован отчет авторитетного британского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности – Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). В нем отмечается, что уровень истребителей китайского производства якобы обогнал по уровню Россию.

Согласно документу, Китай в плане истребителей обошел РФ по всем основным параметрам, кроме одного. По мнению аналитиков, этим параметром являются двигатели.

Член организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой, комментируя выводы британцев, обратил внимание, что КНР и Россия работают в разных направлениях в сфере авиаразработок, поэтому говорить о каком-либо соперничестве между странами просто неуместно.

«Конструкторы КНР увлеклись созданием технологий, так называемой «начинки», обеспечивающей истребителю, например, более совершенную систему мониторинга, тогда как Россия, имеющая солидный опыт ведения воздушных боев, делает ставку на мощность двигателя и маневренность машины», — объяснил он корреспонденту Федерального агентства новостей.

Липовой добавил, что Россия и Китай стремятся к укреплению дружеских отношений между странами и не собираются начинать между собой «гонку вооружений», которую им пытается навязать Запад.

«В этом свете об отчете британских аналитиков можно сказать лишь то, что они просто жонглируют фактами в неудачной попытке «столкнуть лбами» две сильные державы», — резюмировал российский генерал.

Ранее ФАН со ссылкой на Министерство обороны Японии сообщал, что Токио планирует увеличить число истребителей из-за превосходства России и Китая.