Представитель Кавказского заповедника назвал причину смерти леопарда Лабы

Москва, 17 ноября. Самка переднеазиатского леопарда по кличке Лаба, обитавшая в Кавказском заповеднике, погибла. Причина смерти установлена.

Два месяца назад пятнистую кошку выпустили в дикую природу. Однако хищница не смогла раздобыть себе пропитание, в результате чего и погибла. Хотя в этом году для леопардов было достаточно пищи. Об этом ФАН рассказал источник в Кавказском заповеднике.

«Предыдущая самка, погибшая два года назад, тоже умерла от истощения. Но там хотя бы не было животных, на которых она охотится. Зима была голодная. Здесь же непонятно почему самка не смогла добыть себе пищу. Возможно, из-за того, что выросла в более комфортных условиях, чем дикая природа», — объяснил источник.

Еще один леопард, которого считают погибшим, просто ушел на территорию Абхазии, дальше судьба его неизвестна.

Напомним, сегодня Кавказский заповедник заявил о гибели в дикой природе самки редкого виде животного — переднеазиатского леопарда. Ошейник начал подавать тревожные сигналы с 28 октября — животное не двигалось с места более 12 часов. Лабу искали с альпинистами из адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете с экипажем. Ее обнаружили на восточном отроге горы Ятыргварта.