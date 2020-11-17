Безальтернативная ситуация в экономике РБ делает интеграцию с РФ неизбежной

Минск, 17 ноября. Интеграция между Белоруссией и Россией в рамках Союзного государства жизненно необходима Минску, поскольку белорусская экономика в значительной степени зависит от сотрудничества с Москвой в различных производственных сферах. К такому выводу пришел политический эксперт Богдан Безпалько. В интервью интернет-порталу «Украина.ру» он подробно объяснил, почему белорусские власти поддержат интеграционные процессы, происходящие между двумя странами.

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев указал, что западные страны очень серьезно относятся к Союзному государству России и Белоруссии. Он обратил внимание, что американские власти планируют в ближайшее время принять новый законопроект, направленный против сотрудничества Минска и Москвы в различных политических и экономических вопросах. Речь идет о документе, с помощью которого Вашингтон планирует оказать давление на белорусские власти.

Богдан Безпалько обратил внимание, что в Минске прекрасно понимают — альтернатив экономической интеграции с Москвой попросту не существует, поскольку экономика Белоруссии на 95% зависит от партнерских отношений с РФ. Такие условия делают интеграционные процессы неизбежными.

В качестве примера Безпалько привел ситуацию, когда белорусские власти в начале 2020 года озвучили новый экономический план, согласно которому страна собиралась закупать нефть у Норвегии, Саудовской Аравии и Казахстана. Однако подобная стратегия не была реализована, поскольку в Минске поняли, что альтернативы российской нефти попросту нет.

«В реальности этот сценарий не состоялся. В реальности самым дешевым сырьем, которое может обеспечить белорусскую экономику, является нефть из Российской Федерации», — резюмировал эксперт, заметив, что в области экономики Белоруссия на 95% зависит от России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может полностью отказаться от закупки товаров, поставляемых с Украины. Он обратил внимание, что это может стать достойным ответом на политику Киева.