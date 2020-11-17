Бывший замглавы МИД Ливии: ООН пригласила уголовников на форум в Тунис

Триполи, 17 ноября. Бывший замминистра иностранных дел ливийского правительства Хасан Сагир рассказал о скандале на форуме в Тунисе. По его словам, на мероприятие пригласили уголовников, находящихся в международном розыске.

В официальном Facebook-аккаунте дипломат обвинил представителей ООН, МООНПЛ и Центра гуманитарного диалога в присутствии коррупционеров на площадке политического урегулирования ситуации в Ливии.

«Стефани Уильямс может говорить о динозаврах и черной комедии, но это не освободит ее и ООН от юридической и моральной ответственности за то, что произошло и произойдет на территории североафриканского государства», — возмутился Сагир.

Он призвал ливийские гражданские сообщества обратиться к представителям МООНПЛ, чтобы узнать какие критерии используются для отбора участников форума в Тунисе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Организация Объединенных Наций намерена провести расследование по данным о подкупе участников мероприятия.