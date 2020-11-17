Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о тяжелой беременности

Москва, 17 ноября. Актриса, певица и звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская призналась, что ее первая и пока единственная беременность стала настоящим кошмаром.

Ангарская родила сына Давида в 2015 году. Двумя годами ранее она вышла замуж за Раеда Бани, возлюбленный актрисы родом из Иордании.

По ее словам, долгожданная беременность вовсе не была легкой и спокойной. Врачи предупреждали, что Ангарская, вероятно, никогда не сможет стать матерью, либо у ребенка возникнут серьезные генетические отклонения и синдром Дауна.

«Сказали, что ребенок совсем… Даже кишки не вошли в брюшную полость», — вспомнила она в Instagram Stories.

Ангарская стояла на своем и решилась на болезненное лечение, превратившее беременность в стресс.

«Каждое УЗИ было для меня кошмаром. Нашли болезнь крови, когда образуются тромбы. Выписали лекарства, я их колола себе в живот», — добавила актриса.

По словам Ангарской, ее врач была уверена, что пациентка попросту тратит время. Звезду Comedy Woman направили к другому специалисту, который довел беременность до счастливого конца и, по словам актрисы, искренне о ней заботился.

Ангарская рассказывала недавно, что отец ее ребенка был настоящим тираном: изводил известную супругу ревностью, устраивал скандалы, не работал и взваливал на плечи жены решение всех бытовых проблем.

Ранее Ангарская, которая устроила скандал из-за перекрытой дороги в Москве, в одном из интервью коснулась вопроса закрытия шоу, отметив, что «Comedy Woman закрыли и больше не снимают», но о причинах решила не упоминать.