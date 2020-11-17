Дочь Заворотнюк призналась, что хотела сменить имя

Москва, 17 ноября. Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что в школьные годы ее сильно раздражало выбранное родными имя.

Девушка в Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками кадрами с осенней фотосессии. Заворотнюк-младшая надела для прогулки топ, светлую рубашку в клетку, джинсы и кроссовки. Как отметили фанаты, на последнем снимке она невероятно сильно похожа на знаменитую мать.

Заворотнюк поинтересовалась у подписчиков, хотелось ли им когда-либо сменить имя. Сама девушка задумалась об этом, когда училась в школе. Тогда имя Анна было очень популярно, тезки встречались практически на каждом шагу.

«И в одной из школ нас в классе было пять Ань! И это меня очень раздражало. Но теперь же мне очень нравится мое имя, и я не представляю себя с другим», — добавила она.

По информации СМИ, мать Заворотнюк уже выписали из больницы, где она боролась с онкологическим заболеванием. Подруга артистки, певица Анна Калашникова рассказала, что недуг, разделивший жизнь актрисы и ее родных на «до и после», отразился в том числе и на внешности звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Несколько дней назад блогер и модель Анна Заворотнюк порадовала поклонников своей известной мамы Анастасии фотографиями из загородного дома в Крекшино. В кадр попали белое пианино и журналы о моде.

Ранее дочь звезды популярного сериала «Моя прекрасная няня» заинтриговала поклонников резкой сменой имиджа. Несколькими днями ранее, 10 октября 24-летняя девушка объявила о раздаче личных вещей, среди которых – стайлер, сумка, наборы косметики, уходы за волосами и телом.