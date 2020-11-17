Леонид Якубович раскрыл причину развода с первой женой

Москва, 17 ноября, Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович откровенно рассказал об отношениях со своей первой женой Раисой и о причинах развода с ней.

Звезда телеэкрана впервые связал себя узами брака еще в юности. Супруги пробыли вместе недолго, а дети у них так и не появились.

«Мы жили себе жили, пока не разошлись», — вспоминает Якубович.

Шоумен рассказал, что тогда было «шебутное» время, связанное со студенчеством и с игрой в КВН. Постепенно он начал понимать, что его избранница «не та». Причиной развода Якубовича могло стать то, что ведущий не придавал особого значения браку. По его словам,тогда никто не думал, что женитьба — это серьезно.

«Ну, есть штамп в паспорте, ну, нет. Подумаешь, большое дело», — заявил ведущий в программе «Судьба человека».

Леонид Якубович не знает, к счастью или к несчастью привел его первый развод. Шоумен добавил, что в любой семье необходимо притираться друг к другу, а это долгий и трудный процесс.

Ведущий программы «Поле чудес» пользуется большой народной любовью. Его поклонница даже была готова купить арбуз с автографом Якубовича за 9 тысяч рублей.