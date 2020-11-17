Вадим Цыганов рассказал о практике продажи детей семьям геев в Дании

Санкт-Петербург, 17 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» поэт, художник, дизайнер Вадим Цыганов выступил против того, чтобы Россия бездумно перенимала новые европейские ценности.

«Меня потрясла недавняя новость из Дании: там начали продавать детей гей-парам. Просто рынок детей — приходишь и можешь купить. Это реально», — заявил Вадим Цыганов.

Эксперт считает, что в новой европейской идеологии много такого, что свидетельствует о безумии ее адептов.

«Эта расчлененка животных при детях. Эти уроки, которые они проводят для детей (по гендерной проблематике. — Прим. ФАН). Мне кажется, это безумие. И это не значит, что мы должны бежать за безумцем и прыгать за ним с крыши», — уверен Вадим Цыганов.

По мнению художника, Россия является отдельной цивилизацией со своими традициями и культурой, проникнутыми православной духовностью.

«В нашей идеологии не должно быть никакой этой [европейской] нечисти», — считает Вадим Цыганов.

В ближайшее время читайте на сайте ФАН большое интервью с Викторией Цыгановой.