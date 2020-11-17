В Дагестане разбираются в причинах разрушения части памятника ЮНЕСКО

Махачкала, 17 ноября. В Дербенте после проливных дождей обрушилась часть крепостной стены цитадели «Нарын-кала», которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дагестанские власти и ученые утверждают, что стена находится в аварийном состоянии уже не первый год.

Об обрушении части Южной стены дербентской крепости стало известно во вторник утром. Информацию подтвердили в региональном агентстве по охране культурного наследия.

«Из-за дождей там обвалилась стена Орта-Капы, Южная крепостная стена», – рассказали в ведомстве.

Там также сообщили, что южная и северная стены являются объектами федерального значения, которые находятся в ведении министерства культуры Российской Федерации.

«Сегодня в Дагестан прибывает представитель профильного управления Минкультуры», – добавили в агентстве.

Как объяснил врио главы Дербента Рустамбег Пирмагомедов, крепостная стена уже давно находится в аварийном состоянии. Однако власти муниципалитета и республики не могут проводить на объекте федерального значения какие-либо работы, в том числе реставрационные.

«По закону своими силами привести в порядок стену мы не можем, это зона ответственности Министерства культуры Российской Федерации. Более того, если бы мы начали ремонтные работы, то понесли бы ответственность по закону, вплоть до уголовной. В очередной раз бюрократия привела к печальным последствиям», – написал Пирмагомедов на своей странице в сети Instagram.

По словам руководителя Дербента, трещины в стене были замечены горожанами еще несколько месяцев назад. Обследование показало, что объект нуждается в срочном ремонте.

«Все документы были оформлены и направлены в органы надзора Министерства культуры Российской Федерации. На сегодняшний день все соответствующие органы проинформированы, принимаются оперативные меры по выделению финансовых средств на восстановительные работы стены», – сообщил Пирмагомедов.

В то же время, заведующий отделом археологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН профессор Муртазали Гаджиев заявил, что обрушение стены стало результатом недобросовестно проведенной реставрации объекта еще в прошлом веке.