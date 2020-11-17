Главам думских комитетов запретят кулуарно обсуждать резонансные законы

Москва, 17 ноября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал глав комитетов Госдумы обсуждать все резонансные проекты исключительно очно и публично, передает корреспондент ФАН.

Так председатель нижней палаты парламента прокомментировал отзыв законопроектов об изъятии детей из семьи 16 ноября. Выяснилось, что профильный комитет принял решение одобрить закон опросным путем.

«Мы все возмущены и считаем, что это недопустимо, уважаемые председатели комитетов, какие бы вопросы в будущем ни рассматривали, — обратился к парламентариям Володин. — Только очное участие депутатов, если речь идет о наших гражданах, если мы говорим о вопросах резонансных — а вопросы семьи, детей у нас очень важные. Нам надо законопроекты, которые затрагивают права наших граждан, очень скрупулезно обсуждать».

По словам спикера Госдумы, профильный комитет должен был перед одобрением спорного законопроекта выстроить диалог с родительским сообществом, экспертным сообществом, Общественной палатой РФ.

Накануне Федеральное агентство новостей рассказывало, почему законопроекты о порядке изъятия детей из семьи вызвали болезненную реакцию в обществе и были отозваны из Госдумы для доработки. По мнению депутатов и экспертов по делам семьи, опрошенных ФАН, принятие документа в таком виде могло дискредитировать органы опеки и парализовать работу по защите прав детей.

Обсуждение единого согласованного варианта законопроекта, который будет дорабатываться с учетом мнения общественности и специалистов по семейному праву, перенесено в Совет Федерации.