Цыганова: я сделала 125 операций, я - это не я

Известная российская певица и актриса Виктория Цыганова в эксклюзивном интервью ФАН поделилась, как пандемия изменила ее жизнь, раскрыла причины своей нелюбви к современной музыке и рассказала о сделанных пластических операциях.

— Скоро Новый год. Какие планы на праздники — будете работать или отдыхать?

— В Новый год я буду на Красной Поляне. Это однозначно. Там состоится открытие моего бутика-музея. Буду и отдыхать, и работать. Для меня работа — это самый главных отдых. Концерты тоже никто не отменял: даже если один зритель, я могу спеть и сплясать, для меня это уже будет концерт. Я не отказываю себе в хорошем и позитивном, потому что сегодняшнее время как раз требует больше позитива, юмора и общения.

— Повлияла ли пандемия на вашу деятельность? Как пришлось скорректировать работу?

— Корректировок было очень много. Я научилась работать и давать концерты онлайн. Записала проект песен военных лет ко Дню 75-летия Победы — также онлайн преподнесла это публике. Я очень рада, что было много просмотров — больше миллиона. Несмотря на то, что не было зрительской отдачи, меня поддерживала моя семья. Поэтому у нас все было хорошо, слава богу. Еще мы много гуляли, я начала писать книгу о своем отце. Сейчас буду продолжать это делать.

— Вы с супругом Вадимом Цыгановым вместе более 30 лет. Был момент, когда вы хотели развестись с ним? Как переживали совместный карантин?

— Развестись я хотела давно. Карантин переживали нормально. У нас большой дом, большая территория. Мы могли в разные стороны разбежаться. Это, конечно, очень плохо, когда люди находятся в одном помещении: они не дышат, нет вентиляции легких, именно поэтому сердечники погибают от COVID-19, нет доступа к кислороду. Я считаю, люди должны гулять хотя бы в парке или у моря. Я не верю, что там можно заразиться и умереть. Обязательно нужно, чтобы была физическая нагрузка. Можно что-то выстраивать интересное для семьи: начинать рисовать, может быть, научиться петь или изучить иностранный язык — напомнить о себе миру, вспомнить своих одноклассников.

— Вы на сцене уже более 30 лет. Вам хотелось завершить музыкальную карьеру и уйти на заслуженный отдых? Что мотивирует продолжать и двигаться вперед?

— Это сплошь и рядом бывает, особенно когда не выспишься или устал. Но когда звучат аплодисменты — и понеслось, и все хорошо! Когда ты на своем месте, то работа в радость. Срабатывает главное — тот посыл к слушателям, та отдача, которая идет от людей. Все становится на свои места.

— Как вы думаете, почему шансон исполняют более возрастные исполнители?

— Я не знаю. Может быть, потому что молодежь сейчас больше на рэп переключилась, «черная» музыка больше нравится, чем народная. Мне кажется, и шансон сейчас очень сильно размытый — там много попсы и разных исполнителей. Сейчас уже нет такого конкретного жанра. Мне нравится французский шансон. Я считаю, это красивая французская песня, в которой есть романтика, ветер, аромат, присутствие запаха кофе и любви.

— Думали о дуэте с французским шансонье?

— Думаю, рано или поздно это возникнет. Конечно, думала.

— Как вы относитесь к современным исполнителям? Кого бы отметили в российской музыкальной индустрии?

— Я люблю творчество Пелагеи. Оно мне близко и понятно. Я считаю, там есть глубокая составляющая и очень интересное преломление. У нее уникальный голос, он преломляется в разных ипостасях и жанрах, при этом остается русским. В сегодняшнем исполнении молодых людей совершенно исчезла русская фонетика. А если мы теряем язык, мы теряем все. Петь надо по-русски, с русской фонетикой, с русской подачей. Сейчас очень много манерного. Иногда человек поет, а я не могу понять, что он вещает. Сказано в Библии: «В начале было Слово». Мое отношение к музыке остается очень серьезным.

Творческие люди — суперэгоисты, потому что каждый на своей волне находится, а что происходит рядом — не всегда увидишь. Иногда обращать внимание на это нет ни времени, ни желания.

— Недавно балерина Анастасия Волочкова заявила, что хочет стать певицей. Многие в шоу-бизнесе поддержали ее. Как вы думаете, научиться петь может любой? Кто из известных людей — общественных деятелей, политиков — смог бы хорошо спеть на сцене?

— Ну и танцевать, собственно говоря, как Анастасия Волочкова, может научиться любой (смеется), как и петь. Думаю, лучше не делать этого плохо.

— Вы всегда очень хорошо выглядите. В чем ваш секрет?

— Я привыкла следить за собой. Регулярное посещение косметолога для меня было с 15 лет обязательным. Также это плавание, баня, массаж. Даже дома, если у меня репетиция, я должна обязательно одеться, подкраситься — если с меня смыть косметику, меня можно не увидеть: не будет ни бровей, ни ресниц — просто белый лист. Когда я подхожу к зеркалу и вижу какую-нибудь «моль», мне становится грустно, поэтому я беру крашусь, делаю какие-то процедуры.

— К каким косметологическим процедурам прибегаете?

— У меня нет секретов, но, мне кажется, это интимные вещи. Я не делаю мезотерапию, потому что очень боюсь уколов. А если наносить анестезию, то получается очень дорого, а оно еще и не работает. Зачем тогда?

— Многие знаменитые люди пользуются услугами пластических хирургов. Как вы к этому относитесь?

— Это хорошо, что они этим пользуются. Если человек решил и сделал — на здоровье!

— В отношении вас это применительно?

— Конечно! Если я почувствую, что это нужно, обязательно прибегну к этому. Я сделала 125 операций, я — это не я.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 17 ноября прошла встреча с певицей и композитором Викой Цыгановой. В беседе с журналистами она рассказала о новом клипе ко Дню матери под названием «Журавли», о том, каким она видит русский стиль в современной моде и почему молодые исполнители перестали петь шансон.

Вика Цыганова — российская певица, актриса и композитор. Артистка родилась в Хабаровске, окончила Дальневосточный институт искусств (во Владивостоке) по специальности «Актриса театра и кино».

Музыкальная карьера певицы началась в 1988 году, когда она стала солисткой группы «Море». В 1990 году начала сольную карьеру, которая продолжается и поныне.