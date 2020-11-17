Эксперты оценили угрозу мутировавшего коронавируса в Сибири

Роспотребнадзор сообщил о мутировавшем варианте коронавируса SARS-CoV-2 в Сибирском регионе. Разработанные в России вакцины от коронавируса эффективны даже при мутации вируса, рассказал ФАН заведующий лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И.Мечникова РАМН, иммунолог, профессор Михаил Костинов.

Мутация SARS-CoV-2 в Сибири

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в ведомстве отмечают изменения в новом коронавирусе, который циркулирует в Сибири.

«Мы видим изменения определенные <…> в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями», — рассказала Попова на онлайн-симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

Глава Роспотребнадзор добавила, что мутации патогена в Сибири не усиливают возбудитель. Попова также отметила, что в настоящий момент в России циркулируют несколько вариантов SARS-CoV-2: европейский и из стран Азии.

Универсальная вакцина

Профессор Михаил Костинов призвал не паниковать: разработанные в России вакцины от коронавируса справятся даже с мутациями SARS-CoV-2.

«Вакцина не берется на один антиген. Берется белок, который является общим для всех — что в Америке, что в Европе, что в России. Вирус должен мутировать, но для того, чтобы изменились полностью его патогенные свойства и структура, понадобится пару лет. Это не новость, так и должно быть», — пояснил профессор.

Костинов добавил, что вакцина создается на основе антигена, общего для всех мутаций. Для полной мутации необходимо, чтобы вирус поменялся хотя бы на 10-15%. Сейчас же мутирует незначительная часть.

«Мутации происходят каждые две недели, ничего нового, так и должно быть», — подытожил иммунолог.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация

Тем не менее эпидемиологическая ситуация в Сибирском регионе остается тяжелой. Депутат горсовета Новосибирска, лидер «Гражданского патруля» Ростислав Антонов рассказал ФАН, почему система здравоохранения регионе не справляется с ростом новых случаев коронавируса.

«Сибирский федеральный округ один из самых неблагополучных в России по заболеваемости. При этом у нас очень большая проблема с выявляемостью заболевания: большинство болеющих реально не попадают в статистику. Они либо переносят это все на ногах, либо не могу попасть к врачу. В больницы попадают только самые тяжелые, и то далеко не все», — отметил Антонов.

По словам депутата, показатель смертности в Новосибирске станет известен только в следующем году, но он, судя по всему, будет высоким.

«У нас в Сибири провалена противоэпидемическая работа. Это вопрос к городским властям, которые не делают то, чтобы должны делать, и вопрос к министерству здравоохранению, которое вовремя не развернуло нужное количество коек. У нас же жесточайший дефицит лекарств, люди с трудом находят препараты в аптеках», — возмутился депутат горсовета.

С начала 2020 года в России зафиксировали 1,9 млн случаев коронавирусной инфекции. Отечественные специалисты вылечили от заболевания более 1,2 млн пациентов. Ранее российские специалисты изобрели технологию для диагностики коронавируса по изменениям на коже.