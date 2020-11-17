Водонаева задумалась о серьезной операции

Москва, 17 ноября. Телеведущая и блогер Алена Водонаева поделилась с фанатами своими опасениями насчет серьезной операции, о которой задумалась из-за проблем со здоровьем.

Водонаева призналась, что ее зрение давно уже оставляет желать лучшего и при этом оно постоянно ухудшается. По словам 38-летней телеведущей, уже около 13 лет ей приходится носить очки. Пары разбросаны по всему дому.

«Уже привыкла за столько лет первым делом по утрам после душа, надев нижнее белье, следом надевать и очки», — написала она в посте в Instagram.

И пусть Водонаевой нравится этот аксессуар, который порой делает из нее «строгую училку», история подруги заставила ее по-другому посмотреть на ситуацию. Приятельница экс-участницы «Дома-2» перенесла операцию, после которой мир «заиграл новыми красками».

Блогер призналась, что ей страшно решиться на такое вмешательство, поскольку пугает как сам процесс, так и вероятность негативных последствий.

«Дилемма. Не знаю как поступить», — констатировала она.

Подписчики в комментариях стали делиться своими историями и рекомендациями врачей. Водонаеву предупредили, что после 40 лет зрение может «пойти в плюс», и тогда ей снова понадобятся очки.

Блогер недавно поделилась с поклонниками еще одним откровением. Бабушка телеведущей, как оказалось, страдает болезнью Альцгеймера, что сказывается на всех ее родных.